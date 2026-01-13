Una sede del centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) se derrumbó a primera hora de la mañana de este martes en el barrio porteño de Palermo. Al lugar asistió personal del SAME que atendió a unas 22 personas heridas, aunque solo seis de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud con traumatismos de cráneo y heridas cortantes, sobre todo en cuero cabelludo, y no se reportaron víctimas fatales.

El siniestro sucedió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando se cayó parte del cielorraso del inmueble que sería de durlock en el primer piso del edificio, un sector destinado a consultorios externos, a las 9.15. El edificio se compone de planta baja y un segundo piso.

Así quedó la sede de Osecac en Palermo que se derrumbó

El SAME, que llegó al sitio del incidente con 22 ambulancias, atendió a cinco mujeres y un hombre, las que fueron derivadas a hospitales públicos, en tanto otras personas que se hallaban en el lugar fueron sometidos a un control clínico preventivo, informaron las fuentes médicas y policiales.

“En ese momento del derrumbe había mucha gente adentro; unas 40 personas. Cayó todo el techo íntegro”, informó a LN+ el titular del SAME, Alberto Crescenti, y agregó que los heridos, que se encontraban “fuera de peligro”, debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Rivadavia, Fernández y Ramos Mejía.

Se derrumbó el primer piso de un centro médico en Palermo: hay heridos

Al lugar acudieron Bomberos de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

Así quedó la sede de los consultorios externos de Osecac en Palermo tras el desprendimiento de un cielorraso. Policía

Una inspección final realizado por bomberos del GER confirmó que ya no se encontraban más personas dentro del establecimiento tras la evacuación. Solo quedó personal de seguridad en el ingreso al edificio, agregaron desde la Policía.

El SAME trabajó en el rescate de heridos en consultorios externos de Osecac después del derrumbe del techo. Captura Youtube

Valentín, que vive a media cuadra del centro de salud de Osecac, contó, en diálogo con LN+ que “se escuchó una explosión” al momento del derrumbe que primero pensó que podría tratarse de un escape de gas. El hombre, que destacó el accionar de los bomberos y de las ambulancias del SAME, dijo que justo al lado de la sede de la obra social hay una obra en construcción. El vecino narró que se metió al inmueble a ayudar y que se encontró con varias personas lastimadas.