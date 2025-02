Le hicieron el “cuento del tío” a Guillermo Salatino y le vaciaron su cuenta bancaria: “Caí como un gil, estoy indignado”

“ Caí como un gil. Estoy indignado ”, se lamentó Guillermo Salatino, quien contó que en las últimas horas fue víctima de una estafa telefónica. El periodista deportivo de 79 años relató que le robaron todo el dinero de su cuenta de jubilado y que los estafadores pidieron a su nombre un crédito en el Banco Nación por $4.000.000, luego de que les diera información que les permitió entrar en sus cuentas bancarias.

“Hoy caí yo. Me creía un vivo, que no soy un nene de departamento, que soy un tipo que anduvo por la calle, que jugó a la pelota y que cree que se las sabe todas. Caí como un chorlito. Lamentablemente”, comentó indignado Salata en diálogo con Telefé, el martes por la noche, donde dio precisiones sobre el caso.

“Vi un aviso en Instagram donde decía que la petrolera argentina (YPF) iba a hacer un descuento del 30% para los jubilados que fueran a cargar nafta, y había un teléfono... Llamé por teléfono y empecé a dar datos que uno normalmente da: el DNI, el CUIL, la edad. Y de pronto me di cuenta de que me hacían preguntas que me llamaron la atención”, recordó el periodista especializado en tenis.

Según narró Salatino, habrían accedido a su smartphone y así consiguieron entrar en tres de sus cuatro cuentas bancarias. “El tipo como que sabía demasiado, porque me consultó sobre una cuenta de banco, y fui dándome cuenta de que me estaba sacando información”, dijo y añadió: “Caí yo solito, me metí solo en la trampa”.

“Tengo cuatro cuentas: una de jubilado, una de la facultad donde doy clases y dos de toda la vida, que por una cuestión de fiaca uno no las cierra. En la de jubilado, que antes de ayer me fijé, tenía $500.000 pesos, que es lo normal, pero resulta que cobré el doble y me di cuenta sin querer de que tenía muchísima plata para esa cuenta de jubilado: $1.800.000. No suelo tener esa plata, salvo a principio o fin de mes, cuando llegan las tarjetas”, comentó Salatino, analizando que ese dinero pudo haberse juntado con el aumento de las jubilaciones y el aguinaldo.

“Creo que me pincharon el teléfono, porque el tipo tenía las cuatro cuentas. En una no pudieron entrar porque no me acuerdo la contraseña porque la desbloqueo con la huella dactilar, pero en las otras sí. Me indigna la impotencia de haber entrado en esa trampa y ser tan gil. Estoy indignado ”, dijo sobre lo sucedido.

Contó que enseguida se puso en contacto con los bancos, pero que en dos o tres minutos ya habían vaciado sus cuentas: “La pasaron por Mercado Libre, la metieron en la nube y ya no sirve más. Además, me sacaron un crédito de $4.000.000 del Banco Nación que nunca pedí ni tuve”.

A pesar del mal trago, asegura que le “importa un cuerno la plata”, pero que vio la necesidad de dar a conocer su caso, “para que la gente tenga cuidado”. “Soy de buena fe. El día que no crea en la gente, no tengo nada que hacer en este mundo”, reflexionó.

LA NACION

Temas Estafas virtuales