“Le salvé la vida a la persona que me traumó”: es médico, de niño sufrió bullying y socorrió al excompañero que lo hostigaba

escuchar

Fernando Montero es hoy un médico acupunturista y deportólogo uruguayo de 40 años, que tiene una clínica en Montevideo y que es, también, corredor en una categoría del automovilismo conocida como Drift, en la que la gracia principal es que los coches tienen que derrapar. Pero este doctor y piloto también fue en los primeros años de la década del ‘90 un niño que sufrió bullying, especialmente por parte de uno de sus compañeros de escuela, que lo hostigó cada vez que pudo.

Es por ello que Montero, conocido como Monti, que tiene una cuenta en Instagram en la que lo siguen más de 1.300.000 personas, decidió un día contar allí esa experiencia. Y especialmente, una situación muy particular que le ocurrió, cuando, años después de abandonar la escuela, tuvo la posibilidad de salvarle la vida en una fiesta de casamiento a la misma persona que le había hecho la vida imposible en su infancia.

La conmovedora historia del médico que le salvó la vida a quien le hizo bullying en su infancia

“Cómo le salvé la vida a la persona que arruinó mi niñez y cómo me cambió para siempre el concepto de bullying”, es el nombre que Monti le puso a su video. Allí relata, en unos 10 minutos cómo, por las vueltas de la vida, el mismo hombre que lo hostigó de niño fue también su paciente inesperado.

“Tengo síndrome de Tourette, diagnosticado de muy pequeño -cuenta el médico al inicio de su video-. Es una enfermedad que tiene tics nerviosos, movimientos involuntarios. Recibí mucho bullying de pequeño, especialmente por esta persona, mi compañero de clase durante la escuela, una persona que me golpeaba, que un día me golpeó todo el día por cada tic nervioso que yo hacía. Incluso un día me asfixió. Les cuento que me asfixió porque gracias a que él me asfixió luego pude salvarle la vida”.

En diálogo con LA NACION y al comentar su propio video, Montero relata que el niño lo ahorcó con las dos manos contra un árbol “el único día que intenté pararlo” y que, por ese hecho, él, que en ese entonces “era muy chiquito de cuerpo”, terminó desmayado. Además, también contó que el Síndrome de Tourette se le disparó por la angustia que le produjo de pequeño cuando este mismo compañero de colegio le dijo que él sabía que su mamá tenía cáncer, pero que era una información que debía mantener en secreto. Esa información era falsa, pero el niño Montero tardó varios meses en encarar a su mamá y saber que en realidad estaba bien. Todo esto ocurrió cuando él tendría entre 8 y 10 años, en una escuela del barrio montevideano de Pocitos.

El niño Fernando Montero de vacaciones junto a su papá Gza. Fernando Montero

El reencuentro en un casamiento

Luego de relatar otros abusos que le propinó el niño que le hacía bullying, Monti aborda en su video de Instagram la parte más sorprendente de la historia: “Resulta que a esta persona, luego de varios años me la encuentro en el casamiento de un compañero de la escuela, y cuando me la encuentro me saluda como si nada”.

“Me quedé duro. Me di cuenta de que para él no significó nada lo que para mí significó mucho. Me dejó muchas cicatrices, la autoestima baja, el Síndrome de Tourette empeoró con él durante muchos años. Me hacía bullying continuamente, que esa época era visto como cosa de niños, pero que puede terminar muy mal”, añade.

Fernando Montero es médico acupunturista y deportólogo, y tiene su clínica en Montevideo Gza. Fernando Montero

Poco después, Montero comienza con el relato de cómo se dio el giro del destino que dejó una enseñanza en ambos, el hostigador infantil y su víctima. “Al rato, en el casamiento, me vienen a buscar diciendo que hay un chico en muy mal estado, en coma, que lo tengo que ayudar. Cuando voy y lo veo era él. Lo vi en muy mal estado. Drogado. Fuera de sí, en coma etílico”, cuenta el deportólogo en su publicación.

“Cuando vienen los de emergencias, el enfermero me conocía. Y la persona que venía con él me dice: ‘Sos médico, yo soy pediatra no tengo idea cómo atender esto’”, narra Monti, que luego aclara que al joven que estaba en mal estado “había que entubarlo”.

Fernando Montero es piloto de Drift, una categoría de automovilismo que lo llevará pronto a Japón para hacer un documental de esa disciplina para Netflix Gza. Fernando Montero

“La única vez en mi vida que había entubado a alguien, y esto es muy fuerte, fue en Minas (ciudad uruguaya donde el médico hizo su último año de carrera), donde el doctor me dijo: ‘Tenés que aprender a intubar’. Le dije: ‘Mirá, me voy a dedicar a la acupuntura, a la deportología, no creo que me sirva aprender esto para nada’”, rememora Monti.

“El médico me dijo entonces: ‘Nunca sabés’ -continúa el relato del deportólogo-. Y para convencerme me dice: ‘Mirá ¿Alguna vez te asfixiaron? La única vez en mi vida que me habían asfixiado fue él. Me acordé de él. Fue increíble. La única persona que había entubado fue gracias a él y ahora la persona que tenía que entubar era esa persona”.

“Dios no juega a los dados”

“Ahí te das cuenta que Dios no juega a los dados, que todo pasa por algo. No hay ningún sufrimiento que tenga sentido si no hay un aprendizaje, y yo aprendí mucho de esa persona”, reflexiona en el video Monti, que en diálogo con este medio asegura que lo del entubamiento “parece de cine”.

El hecho en el casamiento que relata el deportólogo en su video de Instagram, que también publicó en TikTok, ocurrió en 2012, cuando la fiesta quedó, obviamente suspendida.

Fernando Montero vivió parte de su etapa escolar bajo el hostigamiento de una persona que lo maltrató de todas las formas posibles Gza. Fernando Montero

“Lo entubé, le salvamos la vida. Fue al sanatorio. Cuando subió a la ambulancia pensé que se iba a morir -continúa el médico en el video-, estaba en un estado espantoso. Empecé a averiguar y supe por amigos que la vida de esta persona había estado en mala situación, había estado en situación de calle en algún momento. Me empecé a enterar que yo pensaba que había sido víctima del bullying y que él había sido una víctima de la vida”.

Luego, Montero cuenta en el video las conclusiones que sacó al enterarse de las dificultades que tuvo en la vida su acosador escolar: “A él le habían pasado cosas en su familia que las quería descargar en mí. No tenía un buen sostén familiar y lo cargó en la persona más débil que era yo. Pudo descargar esa ira interna y yo lo ayudé. Él me sirvió para generar resiliencia y hoy lo veo como un maestro”.

“Él después de esto estuvo bien, me llamó para pedirme disculpas y agradecerme. Hoy tengo una relación que si lo encuentro en la calle, seguramente lo abrace”, dice en el video el médico.

“El verdadero héroe no fui yo, que hice lo que cada médico debe hacer, sino él, que tuvo la oportunidad de cambiar”, dice Monti en su conversación con LA NACION, donde luego revela lo que le dijo su exacosador un tiempo después de que le salvara la vida. Sus palabras fueron: “‘Mucho tiempo me cuestioné por qué me salvaste la vida. Después dejé de pensar en por qué y empecé a pensar en para qué. Para ser padre, una mejor persona, para que se sientan orgullosos de mí”.

El bullying sufrido por Fernando Montero le enseñó a ser resiliente y a alcanzar diversos objetivos en su vida, como conocer a Keiichi Tsuchiya, el japonés conocido como Drift King, "una leyenda viva" Gza. Fernando Montero

Monti aclara luego que esta persona, cuya vida parecía haberse desbarrancado, cambió rotundamente: se casó, tiene una hija y trabajo. “Él siempre es el primero en llamarme para decirme que está para mí”, asegura el médico.

“Es importante no solo juzgar a los que sufren bullying sino también las personas que hacen bullying. Algo están queriendo decir, hay que escuchar mucho a los chicos, hay que hacer empatía y estar cerca de ellos”, vuelve a reflexionar Monti en su video.

“Es alguien al que le debo mucho”

En realidad, la publicación de Montero en su cuenta de Instagram tiene más de un año. Él mismo cuenta que lo posteó luego de asistir al velorio de un tío junto a su hermana. En esos días se había producido el suicidio de Drayke Hardman, un niño estadounidense que se ahorcó tras sufrir mucho tiempo de acoso escolar y se acercaba el día mundial lcontra el bullying, y, completamente sensibilizado por estos hechos, Monti le contó esta historia a su hermana, que le dijo: “Esto tenés que contarlo”.

En estos días, Montero volvió a pubicar este video en TikTok e Instagram y entonces volvió a conmover a sus seguidores. “Esta vez tuvo una repercusión especial en la Argentina más que en Uruguay. Tengo amigos de allá que me decían: ‘Fer, me están mandando esto por interno de WhatsApp, no entiendo por qué'. Y mucha gente me escribía para contarme historias de bullying, mucha gente se quebraba al recordarlo”.

Fernando Monti contó su curiosa experiencia con la persona que le hizo bullying y aseguró que "todo sucede por algo" Gza. Fernando Montero

Una última recomendación que deja Monti en el diálogo es un mensaje claro para los niños: “No guardar secretos y no tener vergüenza de contar nunca. A mi madre no se lo dije nunca, ni a mi padre. Ahora esto se viralizó, pero nunca lo había contado. Los niños sienten vergüenza con cosas que no tienen sentido y no saben defenderse, no tienen herramientas”.

“El bullying hay que trabajarlo con los padres, con la clase, con compañeros, sacar el concepto de que no es que sea un buchón el que cuenta, es para que no pasen cosas peores”, dice luego el médico y añade: “A nivel de autoestima y desarrollo de personalidad estás destroznado a quien le hacés bullying. Vos te olvidás que me dijiste gordito y en mí generó estragos”.

El médico y piloto de Drift cuenta luego los proyectos que tiene para el futuro, entre los que se encuentran viajar a Tokio para hacer un documental sobre ese deporte automovilístico -que popularizó mundialmente la saga de Rápido y furioso- para Netflix y también hacer una movida solidaria en septiembre en la Argentina, cuando llegue con la organización benéfica que integra, Fierros solidarios, al “evento fierrero solidario más importante” de este país, en el autódromo Berta, en Córdoba.

Fernando Monti también se dedica a hacer movidas solidarias con el Drift

En el final, y en relación a lo que es hoy, el deportólogo aclara que él no tiene una relación de amistad con la persona que le hizo bullying, pero que, de alguna forma, él tiene que ver con todo lo que el médico pudo alcanzar en el presente: “Es alguien al que le debo mucho, porque terminó generando mucha resiliencia en mí. Todo lo que puede ser un defecto lo utilicé en mi carrera”.