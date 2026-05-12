Quién es Martín Migueles, el exnovio de Wanda Nara involucrado en la causa por el SIRA

El nombre de Martín Migueles llegó al centro de la escena pública en los últimos meses, después de que trascendiera su vínculo sentimental con Wanda Nara, una relación que rápidamente despertó repercusión en los medios y las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas su figura volvió a quedar en el centro de la escena por una razón completamente distinta, ya que comenzó a ser mencionado en relación con la causa SIRA. A partir de esta situación, crecieron las dudas y el interés por conocer quién es realmente y cuál es su historia.

Cabe destacar que, en medio de las repercusiones, trascendió que Martín Migueles fue socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, y que actualmente le estaría alquilando una propiedad en Nordelta. En su momento, Yanina Latorre aseguró que Migueles hizo gran parte de su dinero a partir de la venta de celulares y que también “trabajó durante un tiempo en la Aduana”.

El exnovio de Wanda Nara aparece vinculado a la causa por el SIRA

La panelista también se refirió a aspectos de su vida personal y sentimental. Según contó, Migueles tuvo varias parejas y es padre de distintos hijos. “Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve”, sostuvo Latorre, quien además agregó que en 2020 tuvo otro hijo llamado León, a quien, según sus declaraciones, nunca habría conocido.

Su vínculo con Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles había comenzado a ganar cada vez más exposición pública en las últimas semanas, especialmente después de que la mediática compartiera distintos gestos románticos en sus redes sociales. El pasado 2 de mayo, mientras se encontraba en Uruguay grabando la película ¿Querés ser mi hijo?, Wanda mostró a sus seguidores algunos de los regalos que le había enviado el empresario: un enorme oso de peluche, flores, un bolso de diseñador y otros obsequios que rápidamente despertaron repercusión entre sus fanáticos.

Wanda Nara mostró el romántico regalo que recibió de Martín Migueles (Foto: Instagram @wanda_nara)

En medio de las versiones y de las primeras informaciones sobre la investigación que involucra a Migueles, Wanda también había salido a respaldarlo públicamente. “Yo siempre le creo a las personas las cosas que me dicen hasta que se demuestre lo contrario. Siempre creo en la palabra de todo el mundo”, expresó en su momento, dejando en claro su postura frente al escándalo que comenzaba a rodear al empresario.

Wanda Nara confirmó que está separada de Martín Migueles

Sin embargo, en las últimas horas Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda (América TV) que la relación llegó a su fin. Según contó la conductora, fue la propia Wanda quien le confirmó telefónicamente la separación mientras ella seguía instalada en Uruguay. “Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque le terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que si me iba afuera a trabajar, me separaba”, explicó la mediática, poniendo fin a las especulaciones en medio del escándalo que rodea a Migueles.

La imputación de Martín Migueles

Además, la Justicia investiga presuntas maniobras vinculadas al dólar blue (Foto: Redes Sociales)

Ahora, el nombre de Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por su presunta vinculación con una causa relacionada con irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). De acuerdo con la investigación judicial, un peritaje realizado sobre uno de los teléfonos secuestrados al empresario permitió detectar un supuesto sistema paralelo destinado a agilizar trámites vinculados a importaciones. Actualmente, la causa está siendo llevada adelante por el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.

Además, la Justicia levantó recientemente el secreto de sumario en una de las investigaciones vinculadas al rulo financiero del dólar blue durante la época del cepo cambiario. Según trascendió, las pruebas que derivaron en nuevas imputaciones surgieron justamente del contenido hallado en el celular de Migueles. El expediente investiga maniobras financieras que, en algunos casos, generaron ganancias de hasta el 100%, dentro de un circuito que, según los investigadores, movió al menos 900 millones de dólares, con financistas y casas de cambio entre los principales señalados.