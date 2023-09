escuchar

Ayer, con una charla de apertura a cargo del exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva Lino Barañao y más de 350 asistentes, comenzó el XXI Congreso Nacional de Educación organizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA) y la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP). El evento se desarrolla entre ayer y mañana en el hotel Costa Galana, en la ciudad de Mar del Plata bajo el lema “Educación: entre el legado y la innovación”.

“La educación del siglo XXI se enfrenta a un cambio de paradigma, un cambio cultural. ¿Qué conservar y qué cambiar? ¿De qué manera la educación ha de responder a las habilidades de un nuevo mundo laboral? ¿Qué es aquello que la Inteligencia Artificial ofrece, lo que no puede ofrecer y qué define el trabajo propiamente educativo?”.

Estas fueron algunas de las preguntas disparadoras que introdujeron las palabras de Barañao, doctor en Ciencias Químicas de la UBA e investigador principal del CONICET –cargo del que se jubiló recientemente–.

Más de 350 asistentes

En primer lugar, Barañao se refirió a los cambios tecnológicos y científicos que vienen ocurriendo en los últimos 50 años y cómo ello se relaciona inevitablemente con la educación.

“Los cambios han sido muy rápidos. En 50 años pasamos de usar la regla graduada que usó Newton a una calculadora y a la inteligencia artificial. Antes la información era algo que había que buscar y memorizar, entonces no nos dejaban usar la calculadora, por ejemplo. Pero cambiamos y ahora todos tenemos información, vivimos en un mar de información y no se puede enseñar de la misma manera. Tenemos que enseñar a nadar en los datos, sabiendo que lo importante es el uso. ¿De qué me sirve saber de memoria los datos si no se usarlos. Es como testear a un grabador. No importa que ahora la información el alumno la saque de ChatGPT, lo importante s lo que hace el alumno con eso”, dijo.

En ese sentido, Barañao propuso dos líneas de acción: volver a la oralidad y hacer preguntas.

“Hay que volver al oral, que se pueda elaborar la información, no recuperarla y traerla. Y por otro lado, hacer preguntas, porque eso significa que el alumno elaboró la información. No hay programa que elabore preguntas”, dijo.

A modo de ejemplo, presentó el caso de un sitio web llamado Khan Academy, creada en 2006 por un egresado del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Harvard, que propone una metodología conocida como flip the classroom –aula invertida– en la que el alumno tiene que buscar la información por su cuenta y luego discutirla en clase. “Esa es la forma de saber si el alumno aprendió a nadar en el mar de información. Hay que fomentar el espíritu inquisitivo. La gracia está en hacer preguntar originales, pensar distinto”, dijo.

Ciencia e Innovación

Luego, en una segunda parte de su disertación, se refirió al rol que deben tener los científicos argentinos en la actualidad y a los ataques de Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), hacia el CONICET.

Edición número 21 del congreso

“La innovación es una idea novedosa que llega al mercado. Es decir, si no se vende, no es innovación. No basta con ser original o tener una idea brillante, hay que saber llevarla al mercado. Hacer ciencia en países en desarrollo es medio como ser cazador para una tribu vegetariana. Acá falta el acople con la matriz productiva. Tenemos que orientar el trabajo científico hacia algo que sirva para la sociedad, sino no podemos defender al CONICET”, dijo.

Además, sostuvo que los científicos graduados de universidades como la de ciencias exactas de la UBA deberían retribuir al país con producciones científicas que estén al servicio del mismo, sabiendo que cuando se invierte bien, hay un retorno, pero si no, es un gasto. “¿Qué hay que hacer? Legitimar la transferencia hacia el sector productivo, legitimar la vinculación con la empresa y cambiar esta idea de que solo hacemos ciencia para acá y pensar que estamos insertos en el mundo”, explicó.

De acuerdo a Barañao, los jóvenes de hoy ya piensan de manera distinta. “Ahora hay generaciones de jóvenes que no les interesa el CONICET. Quieren crear su empresa para ver que lo que hicieron sirve”, dijo. Sin embargo, “disolver el CONICET es una locura desde el punto de vista político, pero además es una ley”, dijo el exministro.

Sobre el congreso

El congreso, que fue declarado de interés público por el Ministerio de Educación de la Nación, discutirá la transmisión educativa, los desafíos de la innovación como la inteligencia artificial y sus efectos en la escolaridad, la inclusión y el aprendizaje profesional, la enseñanza bajo nuevas miradas, el liderazgo y la presencia de la educación en los medios periodísticos y su incidencia en la opinión pública sobre los problemas educativos.

Marina Bermúdez, presidenta de AIEPBA, inauguró el evento con las siguientes palabras: “Hoy la educación está bajo la lupa. Los chicos de nivel primario no alcanzan los niveles esperados de lectoescritura y los de nivel secundaria no alcanzan las habilidades que necesitan. Siempre pedimos que los cambios vengan por las políticas públicas. Yo hoy propongo invertir la ecuación y que refundemos las escuelas y los principales agentes de cambio seamos nosotros, que les tracemos el camino a las políticas públicas. Es nuestro momento par exigir que las escuelas ocupen el lugar que tienen que ocupar. Hay que trabajar en la capacitación constante y continua. Hay que abrazar la evaluación como herramienta de mejora. Y por último, hacer nuestra escuela más permeable. Es hora de que las escuelas sean escuchadas y las políticas públicas las pongan en el centro”.

