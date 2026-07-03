Llega el trambus a la ciudad: esta es la avenida que cambiará de sentido a fin de año

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la implementación del nuevo Trambús, un sistema de transporte eléctrico diseñado para conectar el norte y el sur del distrito. Este proyecto estratégico busca transformar la movilidad urbana mediante carriles exclusivos y paradores de diseño integrado. La obra presenta un impacto significativo en el barrio de Caballito, donde la avenida Honorio Pueyrredón sufrirá una alteración vial. A partir de octubre, el tramo comprendido entre las avenidas Neuquén y Gaona cambiará su sentido de circulación hacia la primera arteria mencionada, una medida fundamental para dar lugar a la infraestructura necesaria para este servicio.

El gobierno porteño confirmó cambios en el tránsito de Caballito debido a la construcción del sistema eléctrico; la modificación afectará a la avenida Honorio Pueyrredón a partir de octubre (Foto: Prensa GCBA)

El sistema de movilidad contará con una flota de 50 vehículos eléctricos de última generación. Según datos proporcionados a LA NACION por funcionarios porteños, la frecuencia del servicio será de cuatro minutos y los pasajeros dispondrán de semáforos inteligentes que priorizan el paso de las unidades. El objetivo central de esta red es agilizar el traslado diario en hora pico. Se estima una reducción del 40% en los tiempos de viaje actuales, un avance ambicioso para la conectividad interna de la capital federal. Los paradores laterales, situados sobre el parque lineal de Honorio Pueyrredón, garantizan un acceso fluido para los vecinos y una integración armoniosa con el entorno urbano existente.

El trazado completo del Trambús inicia en Nueva Pompeya y atraviesa puntos clave como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo, con su estación final ubicada en el Aeropuerto Jorge Newbery. En su recorrido, el sistema recorre calles de alta densidad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte y avenida Rivadavia. En el caso específico de Caballito, el primer parador se ubica entre las avenidas Gaona y la calle Franklin, mientras que el segundo tramo de conexión se sitúa entre las calles Méndez de Andes y Aranguren.

El Trambus conectará el Sur y el Norte de la Ciudad (Foto: GCBA)

La estrategia de movilidad incluye una red de paradores interconectados con las líneas existentes de la red de subterráneos y ferrocarriles metropolitanos. En la intersección de avenida Bullrich y Juan B. Justo, los usuarios acceden a la Línea D y al ferrocarril San Martín. En el cruce de Juan B. Justo y Corrientes, el sistema conecta con la Línea B y nuevamente con el ferrocarril San Martín. Otros nodos de intercambio relevantes se localizan en avenida La Plata y Rivadavia para acceder a la Línea A; en José María Moreno y Rivadavia, donde los pasajeros combinan con la Línea A y el ferrocarril Sarmiento; en La Plata y Directorio para la Línea E; y finalmente en la avenida Almafuerte, con acceso a la Línea H.

Así quedarán los sentidos de las avenidas (Foto: GCBA)

Las autoridades porteñas destacaron que la obra, de gran magnitud, responde a una necesidad de modernización del transporte público masivo. La integración de tecnologías limpias con una estructura de carriles exclusivos representa un pilar del plan de movilidad integral para finales de este año. El rediseño de las calles intervenidas, como la modificación del sentido de circulación en Honorio Pueyrredón, busca optimizar el flujo vehicular mientras los paradores facilitan el ascenso y descenso de pasajeros en condiciones de seguridad y comodidad, manteniendo el compromiso con la eficiencia energética y la calidad del servicio para miles de ciudadanos que recorren la metrópolis diariamente.