escuchar

NUEVA YORK.– Por la suma de 2499 dólares, Prenuvo tratará de predecir tu futuro. La empresa ofrece una sesión de resonancia magnética, que dura aproximadamente una hora, en la que se escanea todo tu cuerpo en busca de signos tempranos de cáncer, aneurismas, enfermedades hepáticas e incluso esclerosis múltiple.

En los últimos meses, han empezado a aparecer en las redes sociales y con notable frecuencia imágenes de famosos e influencers posando con batas de marca delante de una brillante y cilíndrica máquina de resonancia magnética. Kim Kardashian llevaba pantuflas en la publicación que compartió en agosto con sus 364 millones de seguidores; el pie de foto decía que Prenuvo “realmente ha salvado la vida de algunos de mis amigos”. En mayo, la presentadora de televisión Maria Menounos dijo que una exploración con Prenuvo la había alertado de una masa que resultó ser un cáncer de páncreas en fase 2.

Según el fundador y director ejecutivo de la empresa, Andrew Lacy, Prenuvo no le paga a nadie para promocionar sus productos, pero sí ofrece escáneres gratuitos a influencers y figuras destacadas del sector del bienestar “a cambio de una reseña honesta, si les apetece”, afirmó.

Algunas personas también reciben códigos de descuento que pueden compartir en las redes sociales, con las que les ofrecen a sus seguidores cientos de dólares de descuento en el pago de una resonancia.

La empresa ha buscado un público glamuroso. Durante la Semana de la Moda de Nueva York, a principios de septiembre pasado, se coordinó con la agencia de relaciones públicas de la industria de la moda Lucien Pagès para concertar citas con “unas cuantas” personas influyentes del mundo de la moda, según la agencia. Entre ellas, el editor de moda francés Olivier Zahm, que escribió en Instagram poco después que fue a hacerse un escáner entre desfiles. El diseñador Zac Posen, la modelo Lily Aldridge y la editora de Vogue Gabriella Karefa-Johnson también han publicado sobre los aparatos.

Muchas celebridades hablan de su salud en las redes sociales y, por ejemplo, comparten fotos después de una mamografía o promueven procedimientos dudosos como la limpieza de colon y los sueros intravenosos. Sin embargo, quienes documentan sus escáneres corporales —con sesiones fotográficas casi idénticas— han llevado la promoción de la salud que hacen los famosos a nuevas esferas en términos monetarios.

Gracias a sus promotores de alto perfil, Prenuvo se ha convertido en quizá una de las empresas más destacadas en el sector de las resonancias de cuerpo entero, que no suelen estar cubiertas por los seguros médicos. También están Ezra, simonONE y Neko Health, con sede en Estocolmo.

“Es completamente comprensible que quieras detectar el cáncer a tiempo”, dijo Rebecca Smith-Bindman, directora del Laboratorio de Investigación de Resultados Radiológicos de la Universidad de California en San Francisco. “Te daría absolutamente esa sensación de control sobre él”.

La mayoría de los cánceres pueden tratarse si se detectan a tiempo, añadió. Pero estos pueden detectarse en gran medida por otros medios, como el programa de despistaje del cáncer que el médico recomiende y que suele estar cubierto por el seguro.

Según ella y otros expertos, el cribado puede provocar daños considerables. En abril, el Colegio Estadounidense de Radiología hizo una declaración pública en la que afirmaba que “no hay pruebas documentadas de que el cribado corporal total sea rentable o eficaz para prolongar la vida”, y expresó su preocupación por el hecho de que las resonancias puedan dar lugar a “hallazgos indeterminados” que requieran un seguimiento exhaustivo y costoso.

Larry Norton, especialista en cáncer de mama y director médico del Centro de Mama Evelyn H. Lauder del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, afirmó que “simplemente no hay pruebas que respalden” que las personas sanas deban someterse a una resonancia magnética de cuerpo entero, incluso aquellas con antecedentes familiares de cáncer. La propia Smith-Bindman tiene antecedentes familiares de cáncer y no se plantearía someterse a un escaneo de cuerpo entero como el de Prenuvo.

Un metanálisis realizado en 2019 analizó 12 estudios que abarcaban a más de 5000 personas que no presentaban síntomas de enfermedades como el cáncer pero que se habían sometido a escáneres de resonancia magnética de cuerpo entero. Entre los seis estudios que tenían datos completos, los investigadores descubrieron que el 16 por ciento de las personas que fueron escaneadas terminaron recibiendo falsos positivos. En un solo estudio se observaron falsos negativos, es decir, que el escáner no logró detectar algo, lo que ocurrió en aproximadamente el 2 por ciento de las personas. Aproximadamente al 32 por ciento de quienes se sometieron a una resonancia magnética se le detectó una anomalía que podría ser clínicamente relevante, pero no está claro si esas anomalías habrían provocado una enfermedad o la muerte.

“Si se escanea más, se ve más”, afirmó Thomas C. Kwee, radiólogo del Centro Médico Universitario de Groningen, Países Bajos y autor del metanálisis.

“Te preguntás, ¿en realidad es positivo lo que estás haciendo por el paciente?”, dijo Kwee.

La visibilidad de Prenuvo en las redes sociales es inusual, según Joshua Cohen, economista de la salud. Otras exploraciones diagnósticas, como las radiografías de fracturas óseas o las tomografías por emisión de positrones (PET, por su sigla en inglés) para la enfermedad de Alzheimer, las prescriben los médicos tras una evaluación, no se difunden de boca en boca en Instagram.

Esa visibilidad ha llevado a algunas personas a solicitar resonancias a pesar de sentirse perfectamente sanas. Una de ellas es Jennifer Jones de 44 años, de San Luis, que oyó hablar por primera vez de Prenuvo en las redes sociales. Dijo que quería someterse a un escáner en parte porque su hermana tiene cáncer pulmonar.

Jones aseguró que era consciente de que muchos médicos se muestran escépticos con respecto de las exploraciones en personas sanas, pero que no tenía “ninguna duda de que es legítimo”. Para ella, el precio merece la pena comparado con los posibles costos, financieros y de otro tipo, de una futura enfermedad. “Haría cualquier cosa por tener opciones preventivas”, afirmó.

El riesgo de los falsos positivos

Nuestro cuerpo suele presentar anomalías, como bultos, masas y cicatrices en los órganos, que pueden detectarse mediante una resonancia magnética. Smith-Bindman los comparó con los lunares en la piel.

Según Dushyant Sahani, director del departamento de Radiología de la Universidad de Washington, una resonancia magnética por sí sola no siempre puede indicar si un hallazgo es benigno o preocupante, por lo que los pacientes suelen tener que someterse a pruebas adicionales.

Un representante de Prenuvo dijo que el 5 por ciento de las personas que se someten a un escáner Prenuvo son alertadas de “hallazgos que podrían salvarles la vida”.

Lacy, fundador de Prenuvo, declaró que los riesgos teóricos en torno a los falsos positivos no reflejan la tecnología de Prenuvo que, según él, es más precisa que las tomografías computarizadas que se usan en gran parte de la investigación de detección.

Pero según Smith-Bindman, “el problema no tiene nada que ver con la tecnología”.

“El problema tiene que ver con la profunda variación normal de nuestros cuerpos”, explicó, y con la probabilidad de que una máquina muy sensible encuentre nódulos y anomalías.

Es probable que los exámenes preventivos detecten tipos de cáncer incipientes, pero no todos los casos de cáncer se convierten en una enfermedad devastadora, señaló Smith-Bindman. Y una vez detectada cualquier anomalía, los médicos la van a tratar. Esto puede dar lugar a una “cirugía mayor, radioterapia y quimioterapia”, señaló, para un cáncer en fase inicial que quizá nunca se habría convertido en un verdadero riesgo para la salud.

Para un pequeño número de pacientes, la detección y el tratamiento de un cáncer precoz supondrán un profundo beneficio, pero “el número de tumores benignos supera con creces al de tumores agresivos”, afirmó.

Las pruebas adicionales pueden traer nuevas complicaciones y una exposición potencialmente innecesaria a la radiación a través de pruebas como el escaneo TEP. “No conviene bombardear a todo el mundo con rayos X”, afirmó Michael Pignone, catedrático de medicina interna de la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas en Austin y otrora miembro del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. Asimismo, la intervención puede ser invasiva y costosa.

“¿Cuántos tipos de cánceres provocaremos por la radiación procedente del TEP/TC después de hacer la resonancia magnética de cuerpo entero?”, dijo Smith-Bindman.

Pignone se mostró preocupado por lo que denominó el “coste de oportunidad”, es decir, el esfuerzo que las personas invierten en el seguimiento por imagen de los resultados de la resonancia magnética, en lugar de seguir el calendario recomendado de revisiones médicas o centrarse en otras facetas de la medicina preventiva. Se ha investigado mucho para determinar qué pruebas de despistaje son las más eficaces, y esas son las que se recomiendan a la población general.

Dani Blum y Callie Holtermann

Temas Salud