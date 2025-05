La reflexión de Juana Repetto al mudarse de la casa que compartió con Sebastián Graviotto: “No era esta la forma”

A principios de abril se hizo pública la separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto a dos años de haberse convertido en marido y mujer. Según revelaron en LAM (América TV) en su momento, habría sido él quien tomó la decisión. “Él le dice ‘no te amo más, nos separamos’“, indicó Pepe Ochoa. Rápidamente, la influencer rompió el silencio y, si bien confirmó la ruptura, aseguró que era ”algo extremadamente reciente”, pero que “nadie la dejó“. Ahora, casi dos meses después, reveló que está a punto de mudarse de la casa en la que convivían y realizó una profunda reflexión.

Esta semana, Repetto compartió en su cuenta de Instagram una publicación sobre sus últimos días en la casa de la localidad bonaerense de Béccar en la que vivía con Graviotto y sus dos hijos, Toribio y Belisario. “Así llegábamos un dos de enero y ahora... últimas noches en esta casita que fue nuestro hogar por un año y cuatro meses”, expresó y sumó recuerdos de los niños mientras jugaban en la propiedad y a sus alrededores.

La reflexión de Juana Repetto antes de mudarse de su casa (Foto: Instagram @juanarepettook)

“Si bien siempre supimos que estábamos de paso, no era esta la forma en la que pensábamos irnos, ni en este formato familiar, ni a donde vamos. Pero es tan solo un pasito más, ya estamos cada vez más cerca”, continuó.

A principios de abril, Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto tras dos años de casados (Foto: Instagram @juanarepettook)

“Y del barrio... que decir. Acá nació Beli, aprendió a caminar, a hablar, dejó los pañales. Torito se convirtió en hermano mayor (el mejor por cierto), arrancó la primaria, rugby, fútbol, sus primeras pijamadas; a jugar solo en la vereda, los vecinos amigos y tantos, tantos lindos momentos que sin duda estarán grabados para siempre en nuestros corazones”, agregó. Por último, le agradeció a “Aromos, al lote 18 y al lote 8″ y sus amigos que se acercaron para ayudarla a embalar todas sus cosas.

Si bien la mudanza era algo planteado de antemano, las circunstancias no fueron las esperadas. Antes de separarse, el matrimonio estaba construyendo su propia casa. A raíz de las constantes preguntas respecto a este tema, Juana, que anteriormente mostró el avance de la obra, contó que seguía adelante con el proyecto, pero que solo se mudarían ella y sus hijos. A su vez, explicó que, “por cuestión de respeto”, consideraba que “no era el momento” de compartir “ciertas cuestiones de la casa”.

Juana Repetto compartió imágenes de las vivencias de sus hijos en la casa de Béccar (Foto: Instagram @juanarepettook)

Juana Repetto tiene previsto abandonar la casa este miércoles, pero mientras preparaba las cajas, sufrió algunos contratiempos debido a la lluvia que comenzó durante la noche del lunes. “Estoy en una racha complicada. Pero siempre estoy agradecida porque hay algo más importante que está bien que son mis hijos. Así que todo tiene solución”, expresó en un video que subió este martes. “Me estoy mudando, me costó mucho. Llovió, se me empaparon las cajas. En algunas dice ‘juguetes’, lo cual si es plástico lo podemos secar y volver a reembalar. En las otras no sé qué hay”, continuó.

Juana Repetto se despidió de su casa de Béccar antes de mudarse a su nuevo hogar (Foto: Instagram @juanarepettook)

Acto seguido se puso a abrir las cajas cerradas para pasar su contenido a bolsas de consorcio. Cuando terminó de vaciar una, dijo: “¿Saben qué? Siempre hay luz al final del camino. Me llevo a la casa de mi vieja los tres juegos de sábanas que quedaron mojados".

Juana Repetto mostró su proceso de mudanza

“No hay mal que por bien no venga”, reflexionó cuando advirtió que uno de los juegos arruinados era el que iba a tirar. “Estoy resolviendo, descartando más cosas para que no vengan a la casa nueva. ¿Y sabés qué? Lo que está mojado lo llevo a lo de mi mamá, se seca otro día, ya está. Se sigue, está todo bien. Racha de m**** no vas a poder conmigo”, sentenció.