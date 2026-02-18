Los testimonios de los trabajadores de Fate tras el anuncio de cierre y el cartel que pusieron en la puerta

Tras conocerse la decisión por parte de la productora de neumáticos radiales Fate de cerrar desde este miércoles su fábrica en San Fernando, varios trabajadores de la empresa brindaron sus testimonios y afirmaron que se enteraron de sus despidos este miércoles cuando llegaron al lugar para arrancar con la jornada laboral. En ese marco, algunos de ellos se reunieron esta mañana en la entrada al predio y denuncian cruces con la Policía.

“Hoy nos encontramos con la noticia a las 6 de que la planta estaba cerrada y que cesa la actividad productiva a nivel general. Queda afuera la gente de Fate y la tercerizada. Dicen que nos van a pagar la indemnización en tiempo y forma, pero la situación es complicadísima porque afecta a un montón de familias”, advirtió un empleado, que prefirió no decir su nombre, en diálogo con radio Mitre.

Fate anunció su cierre y despidió a más de 900 empleados Captura LN+

Tras ello, habló de una actividad económica que no repunta desde el inicio del gobierno de Javier Milei y una competencia con los productos chinos que dejan en desventaja a la industria argentina en términos de precios y costos. “Es algo que viene sucediendo en el país por la política económica de este gobierno. El país no está bien. Nosotros producimos algo acá pero con la liberación de las importaciones es imposible competir con los niveles de producción que tiene China”, sostuvo.

Y luego comentó, angustiado: “Hace 20 años trabajo acá. Estoy triste y angustiado. Todos lamentamos esta situación. Estamos esperando a ver qué información sale. Dónde vamos a trabajar es el tema de todos los compañeros. Somos cerca de 1000″.

Otro empleado, que hace 15 años forma parte de Fate, expresó: “1000 familias van a quedar en la calle. Fabricábamos 12.000 neumáticos al día pero últimamente nada porque hace un mes estamos cerrados ya que le dieron vacaciones a todo el turno. Hasta ayer nadie sabía nada. Nos venían diciendo que la situación estaba mal; que si no mejoraba, algo iba a pasar”.

En línea con su compañero, se lamentó por la falta de oportunidades laborales en el rubro. “Tengo dos hijos. Hay que salir a buscar laburo de vuelta. No hay laburo en ningún lado, todas las fábricas están igual. Hay que salir a hacer Uber [como conductores de aplicación], como otros compañeros, no queda otra”.

En tanto, en diálogo con LN+, Sebastián Tesoro, operario de producciones de Fate, brindó una entrevista desde el techo de uno de los complejos de la fábrica, en medio de la tensión en la entrada del predio de San Fernando por la protesta de los empleados despedidos. “Nos enteramos hoy temprano por un comunicado. Quedamos en la calle sin sustento económico. Hubo represión hace una hora de la Policía de la Provincia con balas de goma. Estamos dentro de la planta denunciando la situación y peleando por puestos de trabajo”, indicó Tesoro.

Además, denunció que no hubo un aviso previo que anticipara el cierre y los despidos, y que tras los balazos de goma se llevaron detenido al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo.

El reclamo de los trabajadores de Fate en el techo de la fábrica

“Denunciamos a la Policía de la Provincia que militarizó todo el predio. La ilegalidad la llevó adelante la empresa despidiéndonos por medio de un comunicado. Vamos a pelear por nuestro trabajo llevando adelante todo el plan de acción. Seguro haremos una asamblea para ver qué hacemos. De acá no nos vamos a mover. Somos alrededor de 15 trabajadores [dentro de la fábrica]. No generamos ningún tipo de violencia”, afirmó Tesoro y aseguró que hace 14 meses no hay aumentos salariales.

Noticia en desarrollo