El presidente de Cuba recibió a Juan Grabois y pidió “reafirmar lazos históricos” con la Argentina

El diputado nacional Juan Grabois mantuvo una reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel este martes y aseguró que su visita al país caribeño se tuvo como objetivo solidarizarse con “un pueblo hermano sometido a un asedio intolerable y la amenaza de una invasión”. El mandatario, por su parte, destacó la reafirmación de “lazos históricos”.

“Recibí al compañero Juan Grabois, líder de Patria Grande, de la Argentina, con quien sostuve un diálogo fraterno. Agradecí su solidaridad con nuestro pueblo y con el Partido Comunista. Reafirmamos lazos históricos que unen a la Revolución Cubana y al movimiento popular argentino”, señaló Díaz-Canel en una publicación en sus redes sociales, donde también mostró imágenes del encuentro.

En tanto, el diputado de Fuerza Patria agradeció el recibimiento en sus redes sociales y afirmó que es una obligación para el partido “romper el aislamiento con Cuba”, en el contexto del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Bolívar.

“Basta de pedir permiso para repudiar que se bombardee a cualquier país o exigir que un Estado pueda comprarle petróleo a otro. Defender a Cuba es defender Latinoamérica y enfrentar a quienes quieren que las relaciones internacionales se rijan por la ley de la selva”, dijo.

“El bloqueo de Estados Unidos ya era brutal e ilegal, pero las nuevas medidas de Trump son un crimen contra el derecho internacional que, de perdurar, puede derivar en una grave crisis humanitaria. El argumento de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. no resiste el menor análisis”, explicó.

A modo de cierre, Grabois llamó a que los países latinoamericanos mantengan su identidad y convivan en armonía y declaró: “Que la cuenten como quieran los catadores de moral política y los sommeliers de sistemas económicos: la autodeterminación de los pueblos y la paz entre las naciones son valores superiores a cualquier ideología”.

El diputado llegó a Cuba este lunes y, a horas de su arribo, se reunió con el músico Silvio Rodríguez, quien, a pedido de Grabois, le recitó la letra de su canción, Me acosa el carapálida, la cual, según el artista, es “la que mejor refleja la época”. “Con Silvio en La Habana, en defensa de la paz y la soberanía de todos los pueblos latinoamericanos”, aseveró.

El bloqueo de Estados Unidos y la reacción de Latinoamérica

El bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba generó diferentes respuestas en América Latina, desde ayuda concreta y respaldos políticos de gobiernos de izquierda hasta silencios. La isla caribeña, de gobierno comunista desde hace más de seis décadas, lleva años lidiando con una grave escasez de combustible, sin embargo, la crisis se agudizó el mes pasado desde que Donald Trump le cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro y amenaza con aplicar aranceles a cualquier país que venda hidrocarburos a La Habana.

En este sentido, México, un aliado histórico de Cuba, lidera el apoyo material a la isla. Dos barcos de la Armada mexicana arribaron a La Habana con 814 toneladas de víveres y “más de 1500 toneladas” de ayuda humanitaria esperan ser trasladados a la isla, según la presidenta Claudia Sheinbaum. ”Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano", adelantó.

En Chile, el también izquierdista Gabriel Boric anunció el aporte de un millón de dólares a Cuba, una iniciativa cuestionada por el mandatario electo, el ultraderechista José Antonio Kast.

Lula da Silva, de Brasil, otro importante aliado de La Habana, criticó la nueva embestida de Estados Unidos, pero no anunció ayudas de ningún tipo al país caribeño. Asimismo, los gobiernos izquierdistas de Colombia y Uruguay, liderados por Gustavo Petro y Yamandú Orsi, respectivamente, no comunicaron medidas, aunque Montevideo ha dicho que estudia la situación.

Con información de AFP.