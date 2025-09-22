Hasta cuándo no funcionará el tren Mitre

El tren Mitre no está funcionando este lunes 22 de septiembre y los usuarios se preguntan hasta cuándo seguirá así. Según informaron desde el organismo responsable, no funcionará hasta este martes 23 de septiembre inclusive. Por otro lado, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre tienen modificaciones en el alcance de su recorrido y en el horario de sus primeros y últimos trenes.

Hasta cuando no funciona el tren Mitre

El servicio de la línea Mitre opera con modificaciones hasta el martes 23 de septiembre. Las afectaciones principales se concentran el ramal Tigre, que no dará servicio hasta el miércoles. En tanto, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre tienen modificaciones en algunas estaciones y en sus horarios de primeros y últimos trenes.

El comunicado sobre los nuevos horarios del lunes

Así lo comunicó Trenes Argentinos a través de sus canales oficiales. En el caso de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre, el servicio será limitado, con recorridos entre las estaciones Belgrano R y J. L. Suárez, y Belgrano R y Bmé. Mitre, respectivamente. Estas limitaciones obedecen a trabajos de modernización en el ingreso de trenes a la estación Retiro.

Por su parte, el servicio del ramal Tigre se encuentra interrumpido en su totalidad hasta el miércoles, debido a tareas de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

Alternativas de viaje para los pasajeros afectados

A raíz de estas obras, los pasajeros habituales de los ramales mencionados deben considerar opciones de transporte alternativas. La empresa ferroviaria comunicó diversas opciones de viaje para los usuarios que se ven afectados por las interrupciones del servicio.

Cuándo se reanuda el servicio de trenes es la estación Retiro del ramal Mitre Fabián Marelli

Para los ramales J. L. Suárez y Mitre, se ofrecen las siguientes alternativas:

Colectivos : Se sugiere el uso de líneas como 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G.

: Se sugiere el uso de líneas como 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G. Tren: Se puede considerar la Línea Belgrano Norte.

Además, para el ramal Mitre se destacan opciones adicionales:

Colectivos : Las líneas 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21 y 71 pueden ser útiles.

: Las líneas 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21 y 71 pueden ser útiles. Subte : Se puede combinar el servicio de subte con colectivos en las líneas C, D, E y B.

: Se puede combinar el servicio de subte con colectivos en las líneas C, D, E y B. Tren de la Costa: Este servicio representa una alternativa para las conexiones desde o hacia el ramal Mitre.

Las obras de remodelación en vías del tren Mitre - J. L. Suárez AUSA

¿Cuánto sale el boleto de los trenes en septiembre?

Los trenes del AMBA no tienen aumentos en sus tarifas este mes. Este es el momento que cuesta viajar en todos los ramales, de acuerdo a las secciones que recorren:

Sección 1

SUBE registrada: $ 280

SUBE sin registrar: $ 560

Sección 2

SUBE registrada: $ 360

SUBE sin registrar: $ 720

Sección 3

SUBE registrada: $ 450

SUBE sin registrar: $ 900