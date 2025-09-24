Oración a Nuestra Señora de la Merced: esta es su historia y qué rezarle

Nuestra Señora de la Merced se celebra cada 24 de septiembre en el país. Se trata de una advocación a la Virgen María que tiene una tradición que se remonta al siglo XIII. También llamada Virgen de la Misericordia, a lo largo de la historia estuvo relacionada con apariciones, martirios y hasta batallas.

Qué oración rezar para pedir la ayuda de Nuestra Señora de la Merced

Tal como señala ACI- Prensa, esta es la oración para pedirle a Nuestra Señora de la Merced por alguna necesidad particular:

Nuestra Señora de la Merced es la patrona del Tucumán

María, Merced de Dios, regalo de Cristo a los hombres. La Trinidad Santa te envió, mensajera de libertad y misericordia, para, por medio de Pedro Nolasco, mostrarte corredentora, mediadora, Madre de todos, ternura de Dios para los pobres.

Madre de la Merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana, haznos capaces de amar con caridad mercedaria, conviértenos en portadores de paz.

Que tus besos derritan la violencia que nos envuelve, hasta que recuperemos, en tu regazo materno, la ilusión de familia, transformado el mundo en un hogar.

Bendice esta ciudad tuya, que te proclama patrona y princesa y gusta, enamorada, de llamarte madre.

Amén.

A continuación, una oración para orar por la protección de la patria:

A ti recurrimos, oh Virgen Generala de nuestros Ejércitos, para implorar tu maternal protección sobre esta Patria Argentina.

Te recordamos que aquí se alzó el altar donde se glorificó a Jesús Eucarístico ante el mundo entero; que nuestra bandera se izó en la presencia augusta de tu divino Hijo; que los colores nacionales cruzan sobre tu pecho cual blasón de Generala del Ejército Argentino.

Por todo esto te pedimos que protejas a nuestra Patria erigida según los designios divinos y que del uno al otro confín sepan los pueblos honrarla y que al postrarnos ante tu imagen de Virgen Generala resuene esta unánime aclamación:

¡Tú eres la gloria de nuestra Patria. Tú eres la honra de nuestro pueblo! ¡Tú la Generala de nuestro Ejército!

La historia de Nuestra Señora de la Merced

Según indica la Agencia Católica de Informaciones (ACI), en el año 1218 la Virgen María se le apareció a San Pedro Nolasco, un comerciante francés radicado en España que había prometido castidad, pobreza, obediencia y la dedicación de su vida y sus bienes a rescatar cristianos de las regiones cooptadas por los musulmanes. Vale aclarar que, en la época, el islam había tomado gran parte de la Península Ibérica y muchos cristianos estaban en cautiverio o eran perseguidos a causa de su fe.

Pedro Nolasco, el fundador de la orden

En la aparición, la Virgen le pidió a Nolasco que fundara una comunidad religiosa cuyo objetivo fuera auxiliar a los presos y expandir la tarea que el comerciante ya hacía, porque muchas veces “compraba” a los esclavos cristianos o los canjeaba para luego devolverles la libertad. Inspirado por el mensaje, Nolasco fundó una orden dedicada a realizar obras de misericordia. De esta forma, el grupo de cristianos representados bajo esta advocación empezaron a trabajar para canjearse a ellos mismos por los presos y esclavos cristianos, en muchos casos hasta perdiendo la vida.

Desde los primeros momentos, la orden fue apoyada por el clérigo San Ramón Peñafort, que era el director espiritual de Nolasco y de Jaime I, Rey de Aragón. Los tres habían recibido el mismo mensaje inspirador de la Virgen. El papa Gregorio IX dio el visto bueno y la comunidad quedó aprobada oficialmente, con Pedro Nolasco como el primer Superior General.

La organización se llamó Padres Mercedarios y sus fieles se comprometían a destinar sus riquezas a la empresa benevolente. Por recomendación de la Virgen, todos los “mercedarios” se vestían con una túnica blanca que representaba la paz y con una gran cruz en el pecho para, con ella y la oración, contar con la protección necesaria para afrontar las tareas tan extremas.

La orden bajo inspiración de Nuestra Señora de la Merced sigue activa hoy en día en todo el mundo

Luego de la muerte de Nolasco, la orden continuó su curso y fue ganando adeptos en todo el mundo, e incluso sigue activa hoy en día, buscando la paz. En el año 1265, Nuestra Señora de la Merced fue reconocida por la Santa Sede como una advocación y en 1696 el Papa Inocencio XII estableció el 24 de septiembre como su fecha festiva.

Nuestra Señora de la Merced y la Argentina: la ofrenda de un ejército

En la Argentina, esta fecha tiene un valor especial por dos hechos. En primer lugar, Nuestra Señora de la Merced es la patrona del Tucumán, debido a que su última fundación coincide con la fecha católica. Por otro lado, se le atribuye a esta advocación la victoria en la Guerra del Tucumán el 24 de septiembre de 1812. La historia cuenta que la mañana de la batalla, Manuel Belgrano oró a la Virgen y le entregó su bastón de mando, nombrándola “Generala del Ejército”. Luego de la victoria, según ACI - Prensa, el prócer escribió a Buenos Aires: “La patria puede gloriarse de la completa victoria que han tenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección nos pusimos”.

En 1943 el cargo de Generala del Ejército Argentino fue oficializado por el Presidente General Pedro P. Ramírez.