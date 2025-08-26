Madre Teresa de Calcuta: la historia de una vida dedicada a la fe y la solidaridad en el aniversario de su nacimiento

Hoy se cumplen 115 años del nacimiento de la santa Madre Teresa de Calcuta, una religiosa que se convirtió en un símbolo de la ayuda humanitaria y la fe católica durante el siglo pasado. Tal fue el impacto de su trabajo que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979. Años después de su muerte, fue canonizada por el papa Francisco tras atribuirle dos milagros.

¿Quién fue la Madre Teresa de Calcuta?

Madre Teresa de Calcuta nació un día como hoy hace 115 años CHRIS BACON

La Madre Teresa de Calcuta, cuyo nombre de nacimiento era Agnes Gonxha Bojaxhiu, fue una religiosa católica de origen albanés nacida el 26 de agosto de 1910 en Macedonia del Norte. Es considerada una de las mujeres más importantes de la historia, reconocida mundialmente por su obra y sus valores, logrando consagrarse como un símbolo de la fe y la solidaridad. Falleció el 5 de septiembre de 1997.

¿Cómo inició su vocación religiosa?

Tras la temprana pérdida de su padre, su madre la educó con los valores del catolicismo. En su adolescencia decidió unirse a la congregación irlandesa de Nuestra Señora de Loreto. Fue en este contexto que adoptó el nombre de Teresa de Calcuta, en honor a Teresa de Lisieux, santa patrona de los misioneros, y a la ciudad de la India donde desarrollaría la mayor parte de su labor solidaria.

¿Cuál fue su principal obra humanitaria?

La monja enfocó su vida en asistir a las personas más vulnerables, aquellas que se encontraban en situación de desnutrición, afrontaban enfermedades o grandes carencias. En 1950, con la aprobación del Papa Pío XII, creó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. Esta organización, orientada a ayudar a las personas con bajos recursos y a la difusión de la fe católica, continúa vigente hoy en día. La Madre Teresa estuvo al mando de este organismo durante más de cuatro décadas.

¿Qué reconocimientos recibió por su labor?

Discurso de la Madre Teresa tras recibir el Premio Nobel

Por su incansable labor humanitaria, la Madre Teresa de Calcuta recibió importantes galardones a nivel mundial. En 1979 fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz. Un año más tarde, en 1980, fue galardonada con el Bharat Ratna, la condecoración más prestigiosa de la India, país donde desarrolló gran parte de su misión.

¿Cuándo y cómo fue declarada santa?

La Iglesia Católica requiere de hitos milagrosos para la canonización de una persona, es decir, para considerarla santa. El primer milagro que se le adjudicó a Teresa de Calcuta, y que llevó a su beatificación ―reconocimiento de que una persona fallecida ha alcanzado la santidad en el Cielo y que está un paso más cerca de ser canonizada― fue la cura de una mujer que padecía cáncer. La paciente tenía un tumor ginecológico y su familia colocó una medalla con la imagen de la Madre Teresa sobre su abdomen. Gracias a este suceso, el Papa Juan Pablo II decidió beatificarla en 2003.

Cinco años después, en 2008 se registró otro hito milagroso en Brasil. Un hombre que se encontraba en un estado de salud muy grave se curó repentinamente. Según los testimonios de su familia, su entorno había realizado múltiples rezos a la Madre Teresa por su mejoría. Este segundo hecho fue crucial para su proceso de canonización.

El Papa proclamó santa a la Madre Teresa de Calcuta ante más de 100.000 personas en 2016 AFP

Al ser notificado de este segundo milagro, el papa Francisco decidió proclamarla santa. Con el apoyo de la Congregación para las Causas de los Santos, el sumo pontífice efectuó el acto oficial de canonización el 4 de septiembre de 2016. La ceremonia se realizó ante miles de fieles en la plaza de San Pedro, ubicada en el Vaticano, autorizando así su culto en toda la Iglesia Católica.

