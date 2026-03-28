Madrugada dramática: camiones volcados, daños y autoevacuados, fuerte temporal con vientos de 130 kilómetros por hora

SANTA FE.- Una denominada por algunos meteorólogos, técnicamente “cola de tornado”, un inusual “fenómeno meteorológico severo”, caracterizado por vientos de más de 120 kilómetros por hora, seguido de lluvia y en algunos sectores con caída de granizo, impactó anoche en el sur santafecino.

No solo provocó daños materiales en viviendas, principalmente en jurisdicción de Bombal, departamento Constitución, a 255 kilómetros al sur de la capital provincial, sino que también provocó el vuelco de dos camiones que circulaban por la Ruta Provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Carreras.

“Por suerte, los vuelcos no provocaron víctimas fatales aunque sí algunos lesionados de menor consideración”, explicó a este diario un vocero policial, referenciando lo sucedido en la carretera provincial que comienza en Villa Constitución y finaliza en la Ruta Nacional 8, a 23 kilómetros de Venado Tuerto.

El temporal, que incluyó vientos de hasta 130 kilómetros por hora, generaron daños en depósitos, empresas y viviendas en Bombal

El fenómeno climático ocurrió esta madrugada, entre las 5 y las 5.30. Comenzó con el ingreso de vientos desde el sector sudoeste, que fue aumentando en intensidad, hasta alcanzar ráfagas entre 120 y 130 kilómetros por hora.

El fenómeno, dijeron fuentes municipales, provocó en Bombal –una localidad de 3.300 habitantes- la voladura de cerca de 10 techos de viviendas particulares.

También se denunciaron daños similares otras poblaciones cercanas, aunque sin reportar víctimas fatales en todos los casos.

El presidente comunal de Bombal, Carlos Gabbi, manifestó que se encontró con “un pueblo devastado” ya que luego de realizar una recorrida por los distintos barrios, observó cinco o seis viviendas con voladuras de techos, daños en cooperativas que presta servicios públicos en la ciudad, y destrozos en el Galpón del Centenario, un emblemático edificio del lugar.

Gabbi amplió su comentario señalando que “en la zona urbana de Bombal, el impacto alcanzó a las pequeñas industrias locales". Varias fábricas sufrieron la voladura de sus techos, lo que generó importantes destrozos en su interior. La localidad se encuentra sin suministro de energía eléctrica, mientras equipos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la Policía, Bomberos y personal del corralón trabajan en la limpieza y asistencia.

A pesar de la situación, Gabbi relató que no se reportan evacuados, si no que las familias afectadas se autoevacuaron a otras viviendas, principalmente de familiares.

Esta tarde seguía sin suministro eléctrico Bombal, en el sur de Santa Fe, por el temporal que voló techos y generó daños en viviendas

Recién durante esta tarde de sábado se observaba un poco de tranquilidad en la localidad. No obstante, la comuna recomendó tener en cuenta lo sucedido y la necesidad de respetar los comunicados que se emiten desde esa dependencia para evitar algún tipo de daño ante la presencia de árboles y mampostería caídos y cables sueltos en la vía pública.

Evacuación

Por último, personal de Bomberos Voluntarios de Alcorta confirmó que trabajó en la evacuación de familias de la zona rural que resultaron damnificadas por el temporal.

Si bien inicialmente se reportó que Seguridad Vial dispuso tránsito asistido por esa carretera, las tareas de emergencia y la remoción de escombros mantienen la circulación restringida.

Al respecto, las autoridades informaron que los equipos de trabajo ya se encuentran operativos para solucionar los inconvenientes y normalizar la situación a la brevedad posible.