LA NACION

Madrugada fresca, tarde templada y noche calurosa: cómo estará el clima en AMBA este sábado 22, según el SMN

El último parte del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será una jornada agradable para realizar actividades al aire libre; la amplitud térmica se potenciará de cara al domingo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Este sábado 22 será un anticipo del calorcito que se impondrá durante la próxima semana
Este sábado 22 será un anticipo del calorcito que se impondrá durante la próxima semana

Después de las lluvias del jueves y el clima fresco y ventoso del viernes, la jornada de este sábado se perfila como un mix de esos días previos, pero sin la caída de agua. Según las últimas previsiones del SMN, será una jornada agradable e ideal para realizar actividades al aire libre en una buena porción del territorio nacional.

Las lluvias llegan a su fin
Las lluvias llegan a su fin

Con el dominio de altas presiones y una atmósfera estable en la mayor parte del país, en el AMBA la sensación térmica pendulará entre los 12° y los 19° C.

El momento más fresco será entre la madrugada y el mediodía, condición que irá mejorando conforme avancen las horas. Entre las 14 y las 15 podría darse una leve aparición del sol.

Lo que dejo el temporal de chaparrones
Lo que dejo el temporal de chaparrones

Para la región NOA y la franja central de la Argentina, se esperan condiciones levemente inestables, con pasajes de nubosidad a lo largo la jornada, pero sin precipitaciones. La coincidencia para todo el territorio nacional radica en que el cielo se mantendrá mayormente nublado.

El pronóstico para este sábado 22 en el AMBA
El pronóstico para este sábado 22 en el AMBA

El Litoral es la única área donde podría haber una leve precipitación, aunque alejada de las marcas del viernes.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Hasta cuándo seguirá la obra que afecta el tránsito en la avenida Lugones
    1

    Puente Labruna: hasta cuándo seguirá la obra que afecta el tránsito en avenida Lugones

  2. Cómo funcionarán el transporte público y los bancos este viernes no laborable
    2

    Cómo funcionarán el transporte público y los bancos este viernes no laborable

  3. El Gobierno avanza en un proyecto de “libertad educativa”: qué rol tendrán las familias y las escuelas
    3

    Desregulación: el Gobierno avanza en un proyecto de “libertad educativa”: qué rol tendrán las familias y las escuelas

  4. El pronóstico del tiempo para este sábado 22 de noviembre en todo el país
    4

    El pronóstico del tiempo para este sábado 22 de noviembre en todo el país

Cargando banners ...