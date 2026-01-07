El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) dio a conocer el mapa de cortes durante enero por obras del Trambús, un nuevo medio de transporte que empezará a funcionar antes de fines de 2026. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuáles serán las zonas afectadas para encontrar alternativas de viaje durante el primer mes del año.

El objetivo de este sistema de transporte eléctrico es agilizar el tránsito, en especial durante la hora pico, entre el norte y el sur del distrito. Además, se presenta como una oportunidad para “reforzar la movilidad sustentable”, según informó el Gobierno porteño.

Durante enero, se harán obras en distintos puntos de CABA para el Trambús Valeria Rotman

Mapa de cortes en CABA: estas serán las zonas afectadas por las obras por el Trambús durante enero 2026

En la primera fase de construcción del sistema Trambús se concentrará en tramos claves de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo/Parque Chacabuco y Nueva Pompeya, con intervenciones en las avenidas Dorrego, Int. Bullrich, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia y La Plata.

Mapa de cortes en CABA por las obras del Trambús en enero 2026 Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

A continuación, este es el detalle de los puntos donde se desarrollarán las obras durante enero:

Av. Dorrego entre Freyre y Av. Figueroa Alcorta.

Av. Bullrich entre Av. del Libertador y Av. Santa Fe.

Av. Juan B. Justo entre Warnes y Av. Honorio Pueyrredón.

Av. Honorio Pueyrredón entre Luis Belaustegui y Remedios de Escalada.

Av. Honorio Pueyrredón entre Tres Arroyos y Galicia.

Av. Honorio Pueyrredón entre Galicia y Luis Viale.

Av. Ángel Gallardo entre Valentín Virasoro y Honorio Pueyrredón.

Av. Ángel Gallardo entre Olaya y Valentín Virasoro.

Av. Acoyte entre Felipe Vallese y Av. Díaz Vélez.

Av. Acoyte entre Av. Avellaneda y Aranguren.

Av. Rivadavia entre Juan B. Ambrosetti y Av. Acoyte.

Av. Rivadavia entre Campichuelo-Doblas y Pasaje Florencio Balcarce.

Av. La Plata entre Chiclana y Asamblea/Av. Pavón.

“En este marco, comienza la construcción de una serie de paradores en corredores centrales, necesarios para la futura operación de la línea T1″, informó un comunicado del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño. Es así que los trabajos “permitirán avanzar en la infraestructura del servicio”. Incluirá paradores accesibles, áreas de ascenso y descenso más seguras y zonas preparadas para operar con vehículos completamente eléctricos, además de las otras líneas de colectivo.

¿Qué es el Trambús y cómo será su recorrido?

Todo lo que hay que saber sobre el Trambús en CABA

De acuerdo a lo informado por la cartera que lidera Pablo Bereciartua, el Trambús es “un nuevo sistema de transporte público sustentable diseñado para transformar la movilidad en superficie en la ciudad de Buenos Aires". Contará con unidades 100% eléctricas, silenciosas y sin emisiones, y una infraestructura pensada para agilizar los desplazamientos urbanos. Contará con carriles exclusivos, lo que permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje. Se prevé que tenga unos 50.000 usuarios por día, que accederán a un servicio cada 4 minutos en hora pico, con 50 vehículos en operación.

Primero, se desarrollará la línea T1, que tendrá un trayecto de 20 kilómetros. Esta unirá el sur y el norte de la Ciudad, puesto que viajará de Nueva Pompeya a Aeroparque. Además, en su recorrido permite hacer conexión con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y con cuatro líneas de trenes metropolitanos.

Así será el recorrido de la primera línea del Trambús en CABA

“El Trambús va a cambiar el paradigma de la movilidad en la Ciudad: va a permitir viajar más rápido, cómodo y seguro y, además, va a potenciar el desarrollo de los barrios y centros comerciales, alentando la conformación de nuevas centralidades”, afirmó Bereciartua.