El verdadero “oro blanco” que aumenta las defensas y aporta beneficios a la salud

El kéfir, cuyo nombre deriva del turco keyif (bienestar), pasó de ser un secreto ancestral de las montañas del Cáucaso a convertirse en el protagonista de modernos estudios científicos. Quienes lo consumen suelen abandonar el yogur industrial para consumir este “oro blanco” que trabaja sin pausa transformando leche o agua en un elixir probiótico.

Los beneficios ocultos

El kéfir no es un alimento inerte, sino una matriz simbiótica viva. Se origina a partir de nódulos gelatinosos que albergan entre 30 y 60 tipos de bacterias y levaduras. Durante la fermentación, estos microorganismos consumen los azúcares y generan:

Ácido láctico y dióxido de carbono.

Etanol y metabolitos activos.

Kefirán: un polisacárido exclusivo con propiedades saludables.

Kéfir casero, producto fermentado de la leche Shutterstock

Las dos caras del kéfir

Existen dos variedades de este “oro blanco”. En particular, se diferencian por estas características:

Tipo Extracción Aportes Kéfir de Leche Leche animal o vegetal Textura similar al yogur; rico en proteínas, calcio, fósforo y vitaminas B y K2. Kéfir de Agua Agua con azúcar y frutas Más ligero y bajo en calorías; ideal para quienes evitan lácteos pero buscan probióticos.

Beneficios destacados por especialistas

Expertos como el doctor César Casavola y la nutricionista Milagros Sympson señalan tres pilares fundamentales de su consumo:

Restauración de la microbiota: ayuda a recuperar la diversidad bacteriana tras el uso de antibióticos o periodos de estrés. Al reducir el pH intestinal, frena el avance de bacterias dañinas y mejora la absorción de minerales como el calcio.

ayuda a recuperar la diversidad bacteriana tras el uso de antibióticos o periodos de estrés. Al reducir el pH intestinal, frena el avance de bacterias dañinas y mejora la absorción de minerales como el calcio. Aliado digestivo: facilita la digestión de la lactosa, regula el tránsito intestinal (siendo útil en casos de colon irritable o estreñimiento) y fortalece la barrera del intestino contra toxinas.

facilita la digestión de la lactosa, regula el tránsito intestinal (siendo útil en casos de colon irritable o estreñimiento) y fortalece la barrera del intestino contra toxinas. Refuerzo inmunitario: dado que gran parte del sistema de defensa reside en el intestino, los péptidos generados en la fermentación favorecen la respuesta del cuerpo ante infecciones y procesos inflamatorios.

Además, algunas investigaciones en PubMed y BMC Medicine describieron además efectos antioxidantes, hipotensores, antialérgicos y potencial actividad anticancerígena.

Con los nódulos de kéfir se obtiene la fermentación de agua azucarada con frutas deshidratadas LA NACION

Guía rápida de preparación y consumo

Para disfrutar de sus beneficios de forma segura, se sugieren estas pautas:

Proceso: se mezclan los nódulos con el líquido base en un frasco de vidrio. Se deja fermentar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente.

se mezclan los nódulos con el líquido base en un frasco de vidrio. Se deja fermentar entre a temperatura ambiente. Higiene: resulta vital usar utensilios de vidrio o plástico (evitar metales) y lavarse bien las manos para no contaminar el cultivo.

resulta vital usar utensilios de (evitar metales) y lavarse bien las manos para no contaminar el cultivo. Dosis: con 100 a 200 ml diarios se obtienen los beneficios comprobados.

con se obtienen los beneficios comprobados. Conservación: una vez colado, se mantiene en la heladera y se consume en un plazo de 7 a 10 días.

El éxito del kéfir no radicó solo en su composición, sino en la constancia de su consumo dentro de una alimentación equilibrada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.