Cuándo deja de funcionar el tren Mitre ramal Tigre

A partir del 10 de enero y hasta el 28 de febrero, el ramal Tigre de la línea Mitre interrumpirá su funcionamiento de forma total. Esta medida, que durará casi 50 días, forma parte de un plan de modernización de infraestructura impulsado por Trenes Argentinos bajo la actual Emergencia Ferroviaria.

El ramal J. L. Suárez y el Bartolomé Mitre, por su parte, operarán con trayectos limitados y no ingresarán a la estación Retiro.

Renovación de vías en el ramal Tigre de la Línea Mitre

Cuándo deja de funcionar el tren Mitre

El ramal Tigre del tren Mitre dejará de funcionar el 10 de enero.

¿Por qué se hacen estas obras?

Las autoridades de Trenes Argentinos explicaron que la principal razón de las obras es el deterioro crítico de las vías y durmientes, que tienen más de 40 años de antigüedad. Actualmente, este desgaste obliga a las formaciones a circular a velocidades muy bajas para evitar riesgos, lo que deriva en las constantes demoras y cancelaciones que sufren los usuarios.

El objetivo de los trabajos es:

Garantizar la seguridad operativa.

operativa. Aumentar la velocidad de los trenes.

de los trenes. Renovar infraestructura obsoleta que ya no admite parches temporales.

Se eligieron estos meses para hacer el cierre porque hay menos afluencia de pasajeros en esas semanas.

¿Qué ramales del Mitre se verán afectados y cómo funcionarán?

Afectación del servicio del tren Mitre en enero y febrero de 2026 Trenes Argentinos

El ramal Tigre tendrá una interrupción total de su servicio.

tendrá una de su servicio. Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro. Esta limitación se debe a la modernización del sistema de señalamiento en Retiro, que requiere el corte completo de energía por seguridad.

¿Cuándo y por cuánto tiempo se extenderán las obras?

Los trabajos comenzarán el 10 de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero, lo que en total serán casi 50 días de interrupción.

¿Qué tipo de obras específicas se realizarán en el ramal Tigre y en Retiro?

En el ramal Tigre se renovarán 7700 metros de vías en sectores de difícil acceso, incluyendo el tendido desde Crisólogo Larralde hasta Laprida, y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco, además del cuadro de la estación Vicente López y puentes clave. También se renovará el sistema de tercer riel y se desconectará y reconectará el sistema de señalamiento.

En Retiro, se desinstalará el viejo sistema de señales centenario y se instalará y probará un nuevo sistema de última generación para una operación más segura.

Alternativas de viaje del tren Mitre

Trenes Argentinos ofrece un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. Estas son algunas formas de viajar mientras el ramal Tigre se encuentra interrumpido:

Colectivos: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.

En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Colectivos: 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:

Colectivos: 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71

Subte: C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.

