Maratón de cirugías de vesícula en la provincia de Buenos Aires en la semana previa a las elecciones

Días antes de las elecciones legislativas nacionales en las que se renovarán las bancas de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof lanzó una campaña sanitaria llamada “maratón quirúrgica” en la que se realizarán al menos 1000 cirugías para extraer vesículas en más de 38 hospitales del distrito.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense, de Nicolás Kreplak, para atender una de las principales demandas en las guardias hospitalarias: el dolor de vesícula que, en muchos casos, requiere la extracción del órgano. Además, la medida busca reducir la lista de espera para esa cirugía: hay más de 10.000 bonaerenses que esperan operarse.

En este contexto, se resolvió que los hospitales extiendan sus horarios de atención quirúrgica y realicen las intervenciones en turno vespertino, desde este lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre, de acuerdo con el comunicado que difundió el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“Este es un esfuerzo enorme del sistema público provincial. Decidimos reforzar el trabajo quirúrgico para dar respuesta a una demanda concreta de miles de bonaerenses que esperan una cirugía y que confían en la salud pública”, indicó Kreplak.

Esta “maratón quirúrgica” -de acuerdo con el gobierno bonaerense- se inscribe en una “política sanitaria que fortalece la capacidad resolutiva del sistema público y mejora el acceso a la salud”.

Las cirugías de vesícula responden a una de las patologías más frecuentes en guardias hospitalarias. “La litiasis vesicular consiste en la formación de cálculos en la vesícula biliar, órgano que almacena la bilis y ayuda a digerir las grasas. Los cólicos biliares provocan dolores intensos en el abdomen derecho, y muchas veces requieren una intervención quirúrgica programada”, agrega el comunicado del ministerio.

“Donde antes había espera y angustia, hoy hay organización, planificación y trabajo en equipo. Esto es lo que permite un Estado presente, que planifica y garantiza derechos”, dijo Kreplak.

Este martes, el titular de la cartera de Salud manifestó en sus redes sociales: “Durante esta semana vamos a hacer 1000 cirugías extras para reducir la lista de espera. La demanda de atención al sistema público está en picos históricos, y nos organizamos para trabajar a horario extendido”.

Tras ello, aprovechó para apuntar contra el gobierno nacional de Javier Milei. “En un contexto donde el Gobierno ataca y desfinancia obras sociales y al sistema nacional, la Provincia tiene más demanda que nunca. Lo hicimos con vacunaciones, mamografías y seguiremos buscando formas de atender y cuidar la salud. No es un plan, es un sistema de salud pública”, sumó el ministro, cuyo mensaje fue reposteado por Kicillof.

La campaña para realizar más de 1000 cirugías ocurre en la última semana de campaña electoral. Las intervenciones serán hasta el viernes 24 de octubre, dos días antes de los comicios del 26.