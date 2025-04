Marcha de la CGT por el Día del Trabajador: despliegan un operativo antipiquetes por la movilización en el centro porteño

En la previa al Día del Trabajador, este miércoles la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios autoconvocados se reunirán en San Telmo para marchar en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. La manifestación tendrá lugar a partir de las 15 y provocará el despliegue del operativo antipiquetes comandado por el Ministerio de Seguridad.

“El trabajo es sagrado”, reza el comunicado que difundió la organización para alentar a asistir a la marcha. La convocatoria es en avenida Independencia y Perú, mientras que las columnas se ubicarán sobre Independencia hacia Entre Ríos, sin cortar la avenida 9 de Julio hasta empezar a marchar.

Se espera que finalice frente al monumento Canto al Trabajo, ubicado en avenida Paseo Colón al 800, y que la desconcentración sea por Paseo Colón. A partir del mediodía comenzaron a llegar los primeros manifestantes y se dieron algunos cruces con los efectivos de la policía, que trató de evitar el corte de las calles principales. “Veníamos caminando y se pusieron los policías a empujar. Nos tiraron gas pimienta“, denunció una de las participantes de la movilización en diálogo con TN.

📌 El miércoles 30 de abril a las 15 hs 👉🏼 las trabajadoras y los trabajadores nos convocamos en Av Independencia y Perú para marchar juntos



📢 Como dijo el Papa Francisco 💪🏼 el trabajo es sagrado ➡️ Hagamos escuchar nuestra voz#CGT #1DeMayo #DíaDelTrabajador #PapaFrancisco pic.twitter.com/zAnmIQkZ6C — CGT (@cgtoficialok) April 24, 2025

Según indicaron a LA NACION, primero marcharán todos los gremios confederados en la CGT, seguidos por los movimientos sociales, partidos políticos y otras centrales obreras. El tránsito se verá afectado y ya se encuentra cortada al paso la circulación de automóviles en la intersección de Lima e Independencia.

Consultadas por este medio, fuentes sindicales admitieron su expectativa de que gobernadores e intendentes peronistas participen de la marcha, entre ellos Axel Kicillof, en medio de la interna del PJ.

En un comunicado publicado este miércoles, la CGT -que contará hoy con la adhesión de las dos vertientes de las CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular- cuestionó al presidente Milei por la falta de diálogo y dejó abierta la puerta para un nuevo paro general.

“Estamos preocupados y alertas ante un Gobierno Nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando las y los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos. Paralelamente, en contraste, el sector financiero capitaliza ventajas y multiplica obscenamente sus ganancias”, dice el documento de la CGT, cuyo título es “El trabajo es sagrado”.

“Una perspectiva estrictamente monetaria de la gestión pública, acrecienta día a día la deuda social, debilita el federalismo desfinanciando a las provincias y deteriorando aún más las economías regionales. Metas fiscales que pierden de vista el rostro humano de esas decisiones, degradan la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y de desarrollo nacional”, se expresa en otro fragmento.

Conferencia de prensa de la CGT, en la sede de Azopardo Hernán Zenteno - LA NACION

Por su parte, Jorge Sola, vocero de la CGT y secretario general del sindicato del Seguro, indicó: “Luego del paro general nos encontramos con dos malas noticias: un aumento de la inflación del 3,7% que no estaba previsto y una devaluación el día lunes que ronda el 10%. En ese contexto, no hubo ninguna comunicación por parte del gobierno. Si hay algo que hemos planteado es que nosotros necesitamos mesas de diálogos para tratar de hablar sobre inversión, producción, desarrollo y trabajo. Son cosas que hoy en este éxtasis financiero nosotros no participamos. Los trabajadores de lo que viven es de los ingresos salariales. Para eso tiene que haber trabajo y para eso tiene que haber inversión genuina”.

La convocatoria a la marcha fue definida hace dos semanas tras dos horas de reunión que mantuvieron los secretarios generales en la sala Saúl Ubaldini de la sede de Azopardo, que fue encabezada por el triunviro de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), escoltado por el camionero Octavio Argüello. A su vez, participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Palazzo (La Bancaria), Omar Plaini (Canillitas) y Abel Furlán (UOM).