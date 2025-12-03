Mendoza: más de 100 alumnos destrozaron un colegio porque no les dieron libre el último día
Los adolescentes arrojaron hojas por los pasillos, escaleras y el patio, destrozaron varias aulas e insultaron a docentes y directivos; recibieron una dura sanción; hay quejas de los padres
- 3 minutos de lectura'
Al menos 140 alumnos de 5° año del Colegio Universitario Santa María, ubicado en la localidad mendocina de Godoy Cruz, destrozaron las instalaciones de la institución luego de que pidieran el último día de clases libre antes de recibirse, algo que las autoridades no les concedieron. Tras el escándalo, todos recibieron duras sanciones y deberán rendir las materias del último año.
La secuencia ocurrió el jueves pasado en el marco del popular festejo de “Último Último Día” que realizan los alumnos de último año. El grupo de más de 100 estudiantes le pidió al colegio tener libre ese día tras la fiesta que habían realizado en una vivienda particular. Luego de que los directivos le negaran la solicitud, un gran grupo ingresó el jueves por la mañana a la escuela y arrojó hojas por los pasillos, escaleras y el patio y destrozó varias aulas. Además, los adolescentes insultaron a docentes y directivos.
La sanción
Después de ese episodio, el Consejo Escolar determinó una sanción disciplinaria para 140 alumnos tras registrar daños materiales en mobiliario, instalaciones y en trabajos universitarios, la desobediencia a docentes y expresiones ofensivas hacia autoridades, de acuerdo a lo publicado por el medio mendocino Los Andes. Esto, dijeron las autoridades, concurrió a “faltas muy graves” en base al reglamento institucional.
La sanción consistió en 20 amonestaciones para cada uno de los jóvenes identificados que participaron. En consecuencia, los alumnos se quedaron libres y deberán rendir todas las materias del año. Además, el colegio definió un "Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar" para que los estudiantes reparen los daños. Si cumplen todas las actividades del 12 al 18 de este mes, se reducirán las amonestaciones a 14.
El programa consiste en tareas comunitarias, acciones institucionales y actividades pedagógicas que incluye limpieza y reparación de espacios dañados, elaboración de materiales para distintos niveles, proyectos solidarios y talleres de convivencia orientados a analizar el valor de las normas escolares. También los 140 alumnos deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión.
En cuanto a los costos, los padres de los adolescentes involucrados deberán pagar los costos de los arreglos, según la resolución.
Quejas de los padres
Luego de conocerse la sanción, un grupo de padres se presentó este miércoles en el colegio y expresaron su enojo ante los directivos ya que aseguran que en realidad fueron 150 los alumnos involucrados (y no 140) y que hay 10 estudiantes que no fueron alcanzados por los castigos por un supuesto “beneficio”.
En paralelo, reclamaron que los chicos de 5° año puedan completar el ciclo lectivo ahora y así avanzar con los estudios universitarios a tiempo.
