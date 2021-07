Mendoza: quienes viajen al exterior podrán elegir la vacuna que les exigen

MENDOZA.- La provincia cuyana abrió una posibilidad de vacunación contra el coronavirus para quienes tienen que viajar al exterior. Esto es, recibirán la inoculación del laboratorio que necesiten para poder ingresar sin problemas a la nación de destino. En este caso, la alternativa está enfocada en las dosis de AstraZeneca, con el objetivo de evitar inconvenientes para entrar principalmente a Europa. También, es otra forma de convencer a aquellos jóvenes y adultos sub-40 “rebeldes” que aún no deciden protegerse contra el Covid-19, y que abarca a unas 300.000 personas.

Eso sí, los interesados en ser parte de este plan oficial deben realizar previamente un trámite especial, con una serie de requisitos que demuestren la necesidad de obtener la certificación correspondiente.

Así las cosas, aquellas personas que tienen planificado un viaje al exterior y necesitan contar rápidamente con el esquema completo de inoculación de un laboratorio aprobado por otros países para poder ingresar tendrán a mano el beneficio, con una inscripción previa. Para acceder a esta posibilidad, en medio de la controversial y compleja campaña de vacunación en todo el país, con un marcado faltante de las segundas dosis de la vacuna rusa, que además no es aceptada en la mayoría de las naciones, los mendocinos deberán reunir varias condiciones.

En primer lugar, tienen que presentarse con el ticket aéreo comprado, ya sea de forma virtual o impresa, para certificar que se cuenta con el pasaje. Asimismo, la persona no puede haber recibido previamente ninguna aplicación de la vacuna Sputnik V. En este caso, vale aclarar que no hay posibilidades de combinar con AstraZeneca como segunda dosis, ya que aún no hay estudios que avalen esta posibilidad.

Reunidos estos requisitos clave, la aplicación de la vacuna solicitada, en este caso Oxford-AstraZeneca, se realizará en el Vacunatorio Central, ubicado en la capital provincial. De esta manera, los interesados quedarán anotados en el centro de inoculación y serán llamados cuando se reúna el grupo de 11 personas, ya que la vacuna británica se distribuye en frascos “multidosis”, que al abrirse deben servir para esa cantidad de ciudadanos.

Las otras vacunas que se vienen aplicando en Mendoza son la rusa y la china Sinopharm, ambas aún desestimadas por las autoridades migratorias europeas, salvo España que aprobó esta última.

Hasta ahora, los sueros de los laboratorios autorizados por la Unión Europea y que se encuentran en el listado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son Janssen, Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Por su parte, quienes viajan a los Estados Unidos no deben presentar certificado de vacunación, sino un test de detección de Covid-19 con resultado negativo. De hecho, este país sigue siendo uno de los más elegidos para vacunarse.

Según el Monitor de Vacunación Nacional, la provincia ya recibió 1.548.102 dosis, y ya aplicó 1.252.701, de las cuales 1.022.267 corresponden al primer componente, lo que representa más del 50% de la población, según las proyecciones del censo del 2010. Por su parte, solo 230.434 personas completaron el esquema de inoculación, lo que representa 12% de la población.

Mendoza atraviesa por estos días una tendencia a la baja de contagios y muertes. De hecho, en un mes, la tasa de positividad experimentó una importante reducción: pasó del 30% al 20% actual. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra al 70%. Desde que el coronavirus llegó a esta tierra se detectaron más de 151.000 contagios y más de 3.800 muertes.

