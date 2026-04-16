Un joven de 19 años que iba en moto murió tras chocar de frente contra una camioneta en Mendoza

Un joven de 19 años, Matías Ezequiel Montón Villarruel, murió este miércoles por la noche tras chocar con su moto contra una camioneta en la localidad de Rivadavia, Mendoza. El accidente ocurrió cerca de las 22; Villarruel fue trasladado al hospital más cercano, aunque no pudo ser salvado por los médicos.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el conductor de la Ford F100 circulaba de sur a norte por la calle Albardón. El hombre intentó adelantar a otro vehículo que iba en su mismo carril y chocó de frente al joven de 19 años, que manejaba una Motomel 150 cc por la mano contraria.

Según informaron fuentes policiales al medio local Diario UNO, el hecho ocurrió en la intersección de calles Albardón y Tres Acequias, “un cruce de tres esquinas con buena visibilidad, iluminación y calzada asfaltada”.

El choque se dio entre una Ford F100 y una Motomel 150cc.

El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima en el lugar del impacto y la trasladó al Hospital Regional Dr. Alfredo I. Perrupato, donde falleció como consecuencia de las heridas que sufrió.

La Justicia calificó el expediente como homicidio culposo; el conductor del vehículo de mayor porte, un hombre de 30 años con domicilio en Los Árboles, resultó ileso. Los efectivos le practicaron un test de alcoholemia que dio un resultado de 0 gramos de alcohol en sangre.

Otro accidente esta semana

Dos patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires chocaron el miércoles 15 de abril en la esquina de Artigas y Progreso, José León Suárez. Ocurrió cuando perseguían a cinco delincuentes que robaron una casa bajo la modalidad de entradera.

Los asaltantes escaparon en una camioneta Ford EcoSport blanca con distintos objetos de valor. El vehículo de los sospechosos impactó contra un primer móvil policial en la avenida Márquez. Otras unidades se sumaron al operativo para cercar a los ladrones y dos de ellas se accidentaron entre sí.

Persecución y choque en San Martín

Cuatro policías sufrieron heridas por el choque y el personal de salud los trasladó al Hospital Castex de San Martín. Los uniformados apresaron a cuatro de los cinco integrantes de la banda durante el procedimiento. El último sospechoso escapó a pie después de los impactos de los vehículos.

La Unidad Funcional de Instrucción N°6 de San Martín imputó a los detenidos por robo agravado y resistencia a la autoridad. Los peritos trabajaron en el lugar para establecer cómo ocurrió el siniestro entre los conductores policiales.