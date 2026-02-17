Con la finalización del Carnaval, en la jornada siguiente, llega una fecha importante para los católicos, y quienes deseen saber qué significa el Miércoles de Ceniza podrán contar con detalles de esta jornada, que da inicio a la Cuaresma.

El significado del Miércoles de Ceniza Vatican News

El Miércoles de Ceniza es el día en el que comienza la Cuaresma, los cuarenta días antes de Pascua, caracterizado por ser un período de reflexión y arrepentimiento.

Miércoles de Ceniza: qué significa y todo lo que hay que saber

En el Miércoles de Ceniza los fieles practican ayuno y abstinencia de carne, ya que es considerado por la Iglesia como un tiempo de penitencia y de renovación.

En 2026, esta jornada coincide con el miércoles 18 de febrero, y la fecha varía según el año. La jornada tiene como finalidad preparar a los fieles para festejar la Pascua.

El miércoles de Ceniza comienzan los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en la Semana Santa.

Cuáles son los rituales del Miércoles de Ceniza

En la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

El dibujo en la frente de una cruz de ceniza simboliza la fragilidad de la vida y, por ende, la sumisión a Dios.

Mientras se lleva a cabo esta costumbre del cristianismo, el sacerdote, al imponer las cenizas en la frente de los fieles, pronuncia la frase: “Conviértete y cree en el Evangelio”, o bien “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”.

Las cenizas simbolizan la humildad y era usada en los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios.

La Iglesia conserva el gesto de la ceniza en la frente como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el camino de la Cuaresma.

La ceniza en la frente representa la sumisión a Dios Alessandra Tarantino - AP

En el Miércoles de Ceniza rige el ayuno obligatorio para aquellos creyentes de entre 18 y 60 años. Fuera de esos rangos, la práctica es opcional. El ayuno consiste en privarse de alimentos corporales y es una forma de penitencia y de oración. Durante esta jornada, los fieles pueden comer solo una comida completa, o dos comidas más pequeñas que juntas no equivalgan a una comida completa.

También rige la abstinencia de comer carne a partir de los 14 años, lo que se mantiene durante todos los viernes de Cuaresma.

La Cuaresma, que comienza en el Miércoles de Ceniza, está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En el texto sagrado se habla de los 40 días del diluvio, los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, y los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Es un tiempo en el que los fieles están llamados a retomar la alianza bautismal y a crecer en la fidelidad a la palabra de Dios.