Miguel Ángel Pierri defenderá a Generación Zoe: “De ninguna manera hubo una estafa, solo hubo atrasos en algunos pagos”

La cúpula de Generación Zoe, con Leonardo Cositorto a la cabeza, decidió que serán representados en las diferentes denuncias que tienen en el país por el abogado Miguel Ángel Pierri. En diálogo con LA NACION, el letrado aseguró que el holding no tiene una estructura de estafa piramidal o ponzi y adelantó que la semana que viene podría haber novedades para los inversores de la firma.

“Me ofrecieron la defensa hace siete días. Cuando arreglé los términos legales y económicos acepté. Eso ocurrió anoche a las 20″, fue la primera confirmación ante este medio de Pierri, quien tras ello contó: “Hablo constantemente con él, no está en la Argentina y no puedo decir dónde está. Yo me comunico con él y con Maximiliano Batista todo el tiempo. Luis Sidinia y el contador Norman Próspero [detenido ayer en Buenos Aires] son mis representados”.

Sobre Cositorto afirmó: “Está bien, pero preocupado porque las personas que confiaron en él están pasando un momento de angustia. Pero yo confío en la capacidad de resolución del grupo”.

Ante la consulta de qué puntos pudo analizar de la causa, el abogado aseguró: “La situación la vengo estudiando desde hace 7 días. Me parece, en lo personal, que se podía dar una respuesta más efectiva para dejar tranquilos a los ahorristas o inversores ahorristas del grupo Zoe. Hasta el día de hoy hubo un gravísimo problema comunicacional”.

Asimismo, respecto de qué pasará con los inversores que apostaron en la firma, dijo: “Me parece que en los próximos días vamos a poder dar respuesta a una suma de interrogante que están planteados y que van a dejar satisfecha a la gente que ha confiado en Zoe” . Luego, cuando fue consultado si aquellos que invirtieron en Zoe van a recuperar su dinero, agregó: “La gente que trabajó con Zoe no sé si invirtió. La gente que trabajó con Zoe hasta diciembre no tuvo ningún problema. En el medio pasó un mes con una gran persecución al grupo. Aun así, yo estoy esperando recibir alguna cifra definitoria de los que no han visto satisfechos sus requerimientos”.

Por su parte Pierri insistió en un problema de comunicación: “Yo lo que advierto es que hay un gran problema comunicacional. Creo que hay un problema comercial, no es un problema penal, es un problema comercial y yo estoy convencido de que en los próximos días lo vamos a solucionar ”.

Entonces, a la pregunta sobre cuál sería ese problema comercial, el abogado respondió: “Hubo una corrida. Una serie de planteos en los medios que tuvieron como objeto sembrar algún tipo de inseguridad en el grupo. Pero lo importante es que creo que le vamos a poder dar respuesta a todos los requerimientos”.

Sobre el porqué del cierre de locales de la firma en diferentes partes del país, Pierri dijo: “Yo soy el abogado, no formo parte de la estrategia comercial. Desde ayer soy el único abogado que representa a todo el grupo y nadie que hable tiene autoridad para hacerlo porque se me delegó esa función”.

Después adelantó que el lunes harán una presentación ante la Justicia de Villa María, que pidió la captura internacional de Cositorto, para que el CEO de Generación Zoe conserve su libertad. Una vez que ese planteo sea resuelto por la Justicia Federal recién, el hombre de 52 años regresaría al país según el letrado.

“Quiero ser claro. Hasta el 31 de diciembre las obligaciones suscriptas por Zoe fueron todas pagadas. Durante enero hubo planteos en los medios que generaron inseguridad. No obstante eso, yo creo que los próximos días van a encontrar respuestas muchas de las personas que confían y que siguen a Zoe en sus requerimientos”, reiteró y sumó: “Acá lo que puede haber es un incumplimiento temporario de contratos”.

Para cerrar Pierre se refirió a la supuesta estafa estilo piramidal y la descartó por completo: “De ninguna manera. De ninguna manera. Puede haber renegociaciones de plazos, pero yo puedo asegurar que acá van a haber respuestas”.