"Cuidado con los espíritus, no saldrán con vida" . Con estas pintadas poco amigables se presentan las paredes de las ruinas de la casona embrujada de Tezanos Pinto, un pueblo tranquilo, aunque asediado por presencias fantasmales e inexplicables que deambulan por una vieja mansión y sus alrededores. Tezanos Pinto tiene de 300 habitantes y está ubicado a 15 kilómetros de Paraná (Entre Ríos).

"Muy pocos pueden pasar la noche en el lugar", afirma Gustavo Fernández, a cargo del Centro de Armonización Integral de Paraná, referente de estos fenómenos y especialista en esta historia. Asegura que se oyen gritos desgarradores y se ven manos y siluetas en las paredes. "Pudimos hacer psicofonías y psicoimágenes: hay una o varias presencias sobrenaturales en esa casona", afirma.

La historia se inicia con el casamiento -a fines del siglo XIX- de un miembro de la adinerada familia Tezanos Pinto con una señorita llamada Eloísa Moritán. El misterio sobrevuela todo este relato. Al parecer, la mujer fue testigo de un hecho familiar que afectó su salud mental y el esposo decidió encerrarla en un altillo, donde pasó los días hasta su muerte. Entonces, las enfermedades psiquiátricas eran muy mal vistas. "La historia cuenta que sus restos fueron enterrados en la misma propiedad", relata Fernández. Las ruinas de lo que fuera una mansión lujosa, hoy son centro de atracción para curiosos y expertos en actividad paranormal.

Presencias inquietantes en las ruinas de la casona

Aparentemente Eloísa tenía un hermano con severas malformaciones . Los Tezanos Pinto todos los viernes lo traían desde Paraná, bajaba del tren, y los empleados de la casa tenían la orden de "guardarse para no observar al pobre y deforme individuo que hacían descender y por unos días, llevado a esa casona", cuenta Fernández. Al parecer, otra de las causas de la insanía de Sofía se debió a que vio algo o participó de algo que tenía como protagonista a este desdichado "hombrecito". "Eloísa, según esta historia, enloqueció", afirma Fernández. Nunca más nadie la vio. La familia, con los años, abandonó la casona, dejando muebles, vajilla.

"Se fueron de un día para el otro", afirmó Walther Zurdo, periodista del canal 6 de Crespo en una entrevista con TN al referirse a este caso que también ha estudiado. "Rumores siempre existieron. Para muchos es el espíritu de Eloísa que vaga por el lugar ", señala Zurdo, quien ha hecho informes televisivos en el lugar. "Se desconoce el paradero de la familia Tezanos Pinto", sentencia.

"Grupos de scouts que acampaban en el predio en la década del 50, solían regresar pronto porque -decían- no podían pasar la noche por los fenómenos paranormales que sucedían alrededor de la casona", atestigua Fernández. La mansión estuvo en buen estado hasta que los rumores de la existencia de un fantasma y de un supuesto tesoro se diseminaron por la región y los curiosos la destrozaron casi por completo. Hoy el monte, espeso, ha cercado las ruinas. La postal atemoriza.

Una llamada inquietante

Advertencias en las ruinas

La casona fue construida en 1864, y abandonada en la primera mitad del siglo XX. "En los años treinta hay crónicas de aparición de luces no identificadas, movimiento de objetos sin razón", sostiene Fernández, pieza clave en la resurrección de esta historia. En 1990 tenía un programa de radio en LT 14 (radio de Paraná) llamado "Al Filo de la Realidad" junto a Alberto Marzo. " Una mujer anciana llama un noche , diciendo que es la última Tezanos Pinto con vida", recuerda. Le contó al aire pormenores inquietantes de la historia, "aseguró que llamaba porque debía cerrar algo en su vida", afirma Fernández que, a partir del llamado, decidió realizar con su equipo una investigación en Tezanos Pinto en 1994.

"A plena luz del día apareció lo que evidentemente podemos suponer que es una psicoimagen (impresión digital de alguien no visible a simple vista): el fantasma de un hombre vestido de traje entre los arbustos ", cuenta Fernández. También obtuvieron psicofonías, sonidos de personas fallecidas. Desde este entonces, la actividad paranormal de esta o varias presencias comenzaron a aumentar.

El hombrecito de traje, una incógnita

¿Qué es lo que sucede en las ruinas de la vieja casona? "Relevamos relatos de testigos que en el lugar o proximidades, ven, oyen, sienten, distintas anormales perturbaciones", afirma Emmanuel Giudice, otro de los miembros del equipo. Muchos piensan que es el alma de Eloísa que vaga por el lugar, otros, ese "hombrecito" deforme. Cuando Fernández da a conocer una de sus imágenes en las que se intuye la presencia de un hombre de traje algunos baqueanos dijeron que se parecía mucho a un maestro de la escuela del pueblo que fue desaparecido en los años de la dictadura .

La casona, tristemente célebre, se convirtió en un lugar de visita para los curiosos. Tezanos Pinto, vio interrumpida su natural calma, típica de los pueblos del interior. Todos los que se animan a visitar la casona aseguran que las luces de los autos y motos se encienden o se apagan sin razón cuando pasan por el lugar, muchos la han pasado mal. "La alarma de la camioneta de mi hermana se activó sola, a mí alguien me agarró de los pelos y cuando nos estábamos yendo sentimos llantos y gritos, pero estábamos solas", cuenta Alfonsina Gaitán desde el sitio de Facebook Tezanos Pinto: La Leyenda, donde se cuentan las experiencias vividas en el lugar.

De noche todo luce más siniestro

El usuario Leo Nicolás recuerda a su tío, quien vivió en el pueblo: "En noches de luna llena, eclipses o días festivos oían gritos desgarradores y muchas veces organizaron grupos para ir a cazar o buscar aquello que causaba terror", cuenta. "Han tenido que salir corriendo, un hombre de unos dos metros con una musculatura impresionante corría encima de ellos, a veces no podían llegar por la cantidad de piedras y ramas que les tiraban desde la casona", afirma.

"El lugar es muy oscuro de noche, nos iluminamos con el flash de la cámara, sacamos varias fotos, no vimos nada en el momento, pero al bajarlas: apareció una mano en una de las paredes ", afirma Néstor Santana, quien visitó el lugar en 2009. Un vecino de Oro Verde (pueblo cercano a Tezanos Pintos, distante 6 kilómetros) fue hasta la casona una madrugada de enero de 2012, tenía la batería cargada de su cámara pero al llegar al lugar, se descargó. "Para el asombro de todos, cuando salimos de la casona, se encendió perfectamente", recuerda Santiago Larsen.

En el año 2017 el periodista y escritor Eddie Fitte fue a hacer un informe para TN, en aquel año conducía "Especial de Domingo". Durante el viaje y en producción del programa, cuando estaban filmando en la casona, las luces del auto en el que se trasladaban se apagaron y encendieron sin razón . El GPS dejó de funcionar.

"Los eventos sobrenaturales se extienden no sólo a la casona, sino también a un lugar en donde antes había una escuela", afirma Fernández quien abre la posibilidad para suponer que el lugar puede ser un portal entre dos dimensiones , la de los vivos (la nuestra) y la de los muertos (la de los espectros).

De noche, pocos se animan a ir al lugar

Una tumba en Recoleta

La historia del supuesto fantasma de la atormentada Eloísa Moritán tuve un vuelco en el año 2018. El equipo de investigación de Fernández tuvo acceso a un dato revelador: en el cementerio de la Recoleta está enterrada desde el 17 de marzo de 2011 una mujer que falleció con 80 años con un nombre que los inquietó: Eloísa Moritán de Tezanos Pinto .

¿A quién encerraron en el altillo en el pueblo entrerriano? ¿El o las presencias de quién o quiénes se manifiestan en la casona desde hace casi un siglo? No se sabe. Para Fernández, se trata en todo caso de "paquetes de memoria", lo que comúnmente se conoce como fantasmas. "Sabemos que Eloísa tuvo por lo menos dos hijos, hoy ya de edad, que siguen vivos, ignoramos dónde", atestigua.

Tezanos Pinto, a partir de la mediatización de estos inexplicables sucesos, no tomó a bien la aparición de foráneos que comenzaron a acercarse al pueblo. "La gente no habla de lo que pasó en la casona, existe una negación del fenómeno", explica Zurdo. "No quieren a los forasteros, ciertos o no, el mito y los hechos existen ", concluye.