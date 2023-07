Muerte en Córdoba: tras el ataque de dos dogos a una adolescente, agravan la imputación al dueño de los animales

escuchar

CÓRDOBA.- La fiscalía cambió la imputación contra el dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a una adolescente de 15 años en esta ciudad. La acusación pasó de homicidio y lesiones culposas a homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual.

El hecho se produjo el 9 de julio pasado, antes del mediodía, cuando Trinidad Ballesteros, de 15 años, salió a pasear los perros de su tía por el barrio Estación Flores, en la zona sur de esta capital, a la altura de la calle Bucarest al 4800. Las mascotas regresaron, pero ella no.

La tía salió a buscarla y, cuando fue a hacer la denuncia, le dijeron que habían encontrado a una persona y que estaba en el Hospital de Urgencias por las heridas. Finalmente, la adolescente falleció. Dos perros dogos la habían atacado, uno le provocó lesiones en las piernas y el otro le destrozó la cabeza. Tuvo dos paros respiratorios e ingresó al quirófano inconsciente. Los médicos le reconstruyeron una oreja, parte de la cara y la cabeza, pero como los animales le mordieron dos arterias y perdió mucha sangre, no logró sobrevivir.

Este lunes la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3, a cargo de Luis Micheli, resolvió modificar la imputación contra José Luis Nieto, dueño de los animales. La decisión fue adoptada tras analizar los elementos probatorios incorporados a la causa.

En los próximos días el fiscal fijará la fecha de audiencia para receptar la declaración indagatoria del imputado, quien continuará en libertad.

Nieto, dueño de los perros, seguirá en libertad por ahora. Captura de Pantalla

“Pido mil perdones a la familia, no fue mi intención, no fue la intención de esta casa”, sostuvo, el día después del fallecimiento de la adolescente, Nieto. Él y su esposa estaban de viaje y los animales habían quedado al cuidado, al parecer, de una hija. “Lo único que digo es que le pido mil perdones a la familia, no fue la intención de esta casa”, insistió.

Nieto ya tenía antecedentes de otras denuncias de los vecinos por la peligrosidad de los dogos y porque solían escaparse a la calle. Por este motivo, hace un año efectivos de la Patrulla Ambiental de Córdoba estuvieron en su casa y elaboraron un sumario.

En agosto del año pasado, el ayudante fiscal Gerardo Lozada determinó que Nieto no tenía medidas de seguridad para evitar que los perros salieran a la calle. Lo condenó por la contravención, con tareas comunitarias por una jornada. El hombre adujo que no podía cumplirlas por su trabajo y debió pagar $1000 de multa.

A los dogos los mató un vecino después de que entraran a su casa persiguiendo a otro perro de él; usó un cuchillo de carnicero.

