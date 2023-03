Muertes de bebés en Córdoba: fuerte cruce entre médicos y madres de las víctimas por la detención de la exdirectora del hospital

escuchar

CÓRDOBA.– El Círculo Médico de Córdoba salió con un comunicado a solidarizarse con Liliana Asís, la exdirectora del Hospital Materno Neonatal de Córdoba detenida hace una semana en la causa por la muerte de cinco bebés el año pasado y que será indagada el próximo jueves. Estaba acusada por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, pero el fiscal Raúl Garzón agravó su imputación y la responsabiliza por encubrimiento agravado. La otra detenida es la enfermera Brenda Agüero, acusada de homicidio agravado por el fallecimiento de cinco bebés e intento de homicidio por los ocho que sobrevivieron.

La comisión directiva del Círculo Médico emitió un comunicado en el que se “solidariza” con Asís y destaca que es “una reconocida profesional” que a lo “largo de su carrera ha demostrado una conducta intachable que la define tanto en la faz profesional como humana”. Repasa que se dedicó especialmente “a la atención de niños infectados por VIH/Sida”.

“En este difícil escenario, la sociedad médica manifiesta su apoyo a la reconocida profesional, resaltando los valores morales y profesionales que siempre han guiado su conducta enalteciendo la medicina pública de nuestra provincia”, agrega el texto, en el que se consigna que esperan “un pronto esclarecimiento y la justa distribución de responsabilidades”.

Las definiciones generaron la reacción de las madres de los bebés fallecidos: “Un grupo de personas que dedicaron años de su vida en estudiar y comprometerse en proteger y salvar vidas se unen en apoyo de un ser que por cuidar un estatus y un puesto laboral dejó transcurrir una tras otra muertes de los seres mas indefensos como es un bebé recién nacido”.

En respuesta al Círculo Médico remarca: “[La institución se cree] con el tupé de poder elegir qué vida vale más y descartar casos para su conveniencia y así poder limpiar su nombre. La ética y valores morales y hasta humanidad es justamente todo lo que faltó. Pero claramente mientras existan entes como el Círculo Médico de Córdoba firmado, que desde el anonimato avala una trayectoria antes de su propia ética como profesionales, seguirán existiendo casos como los bebés del Hospital Materno Neonatal. Con el respeto que merecen los profesionales que sí cumplen con su ética y valoran la vida”.

El 19 de agosto pasado, después de la detención de la enfermera, el entonces ministro de Salud, Diego Cardozo, imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, atendió una llamada de Asís, quien le dijo que habían allanado su casa y que la habían imputado (en ese momento por falso testimonio e incumplimiento de deberes de funcionario público). “No hay nada que esconder”, le aseguró.

De la conversación participó el entonces dos de Salud, Pablo Carvajal, también imputado. Cuando le dijeron a Asís que la enfermera había sido detenida ella respondió: “Y yo el lunes ¿qué voy a decirle? No tengo idea qué voy a decirle, si me preguntan, si esta chica, yo no he tomado conducta con ella y si (afirma), la tomamos, la sacamos, pero...”.

Carvajal le aclaró: “Estaba de vacaciones desde el día 7, desde que fueron las autopsias que ellos dicen que la han detenido, así que quedate tranquila Lili”. Y añadió: “Vos decís la verdad, nada más”. A lo que ella le contestó: “Sí, sí, yo no tengo nada que esconder porque nadie ha hecho nada para esconder nada, ni esconder bajo la alfombra las cosas”.

Sigue Garzón

En tanto, el juez de Control, Juan Manuel Fernández López, rechazó la recusación que la defensa de Agüero presentó contra el fiscal Garzón. Fue el último planteo que los abogados presentaron en diciembre; cuestionaron al funcionario asegurando que “perseguía” a la enfermera, que era “imparcial y arbitrario” y que no había analizado otras líneas de investigación.

El juez de Control sostuvo que “todo lo actuado por el fiscal es correcto” y que “actuó a derecho”. Ya había rechazado la apelación presentada por el primer abogado de la enfermera cuando Garzón dictó la prisión preventiva.

