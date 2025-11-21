Escapada familiar: ¿cuánto cuesta disfrutar del finde largo en la Argentina?

El turismo interno se presenta como una opción atractiva para los argentinos durante los fines de semana largos, pero: ¿cuánto cuesta realmente una escapada familiar? Un informe exclusivo de LN+ ofrece una visión detallada de los costos promedio, y los destinos más y menos accesibles para este tipo de viajes.

Una familia tipo, compuesta por una pareja con dos hijos necesita, en promedio, $1.156.988 para disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días. Este monto representa el 74% del salario medio en la Argentina.

Informe LN+: ¿Cuanto sale una escapadita?

Los componentes más significativos de ese costo son el transporte -siendo el ómnibus la opción más económica-, y el alojamiento. Esto sin calcular la comida, ya que suele variar significativamente, según las preferencias de cada familia.

El valor de los destinos

Elegir el lugar juega un papel crucial en el costo final de la escapada. Algunos destinos, conocidos por su exclusividad y limitada oferta hotelera, elevan considerablemente el presupuesto necesario.

Entre las opciones más costosas figuran:

Cariló: $2.019.121

Mar de las Pampas: $1.866.153

San Antonio de Areco: $1.812.732

Tandil: $1.754.238

Puerto Madryn: $1.513.155

Mientras que entre los más accesibles aparecen:

Gualeguaychú: $535.735

Colón (Entre Ríos): $685.955

Mar de Ajó: $726.301

Rosario: $728.675

San Clemente del Tuyú: $781.207

¿Voy en tren o voy en avión?

Si bien viajar en ómnibus aparece como la opción más económica, subirse a un avión puede ser una alternativa atractiva para aquellos que buscan ahorrar tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el costo de los pasajes aéreos puede elevar significativamente el presupuesto total de la escapada.

Al momento de tomar una decisión de este calibre, siempre aparece la misma disyuntiva: ahorrarse unos pesos y perder tiempo o, ahorrar tiempo pero gastar un poco más.

Mardel, la figurita repetida

Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, conversó con un móvil de LN+ en la víspera del finde XXL y sostuvo que “esta ciudad es siempre muy competitiva. Más del 45% de los que nos visitan tienen entre 18 y 35 años: ese grupo no te cambia Mar del Plata por nada, porque lo que viven acá no lo encuentran en ningún otro lugar”.

“Mar del Plata es la ciudad de los 20 minutos: en ese tiempo estás en cualquier lugar y te vas a sentir completamente seguro", aseguró Martín. “Los padres de familia siempre se quedan muy tranquilos cuando sus hijos vienen para acá”, agregó, en relación a las escapadas familiares.

Consultado sobre las expectativas de cara al verano, el presidente del EMTUR concluyó: “Quienes vengan desde CABA se van a encontrar una ciudad con los precios sensiblemente más accesibles”.