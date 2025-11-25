Murieron al menos dos argentinos en un choque frontal en Chile

Este martes por la mañana se produjo un trágico siniestro vial en una ruta chilena, donde al menos dos personas de nacionalidad argentina y un hombre chileno murieron en un choque frontal. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 24 de la autopista Los Andes, a la altura de la comuna de San Felipe —región de Valparaíso—, en el país andino.

Según informó la Policía de Carabineros, el episodio —que ocurrió alrededor de las 6.30 de este martes— involucró dos vehículos, uno con patente argentina (un Fiat Cronos blanco) y otro (una SUV) con patente chilena, que colisionaron de frente por causas que aún se investigan, de acuerdo con el medio mendocino Los Andes.

A raíz del impacto, murieron los dos pasajeros que viajaban en los asientos de conductor y acompañante del Fiat Cronos, un hombre y una mujer argentinos que eran pareja y eran de Mendoza. En ese vehículo también iban los dos hijos menores del matrimonio, cuyo estado de salud se desconoce. El conductor del otro vehículo, un ciudadano chileno, falleció.

En diálogo con el medio chileno 24 horas, el mayor Gonzalo Medina, comisario de San Felipe, indicó que los menores involucrados en el siniestro vial fueron trasladados al hospital San Camilo.

El tránsito fue interrumpido en ambos sentidos de la ruta andina mientras las autoridades realizan las pericias de rigor para determinar las causas del fatal impacto. Las primeras hipótesis indican que la baja visibilidad por neblina podría haber sido un factor determinante, según publicó el medio Sol de Mendoza.

