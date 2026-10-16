Murió Fernando Confessore: reacciones y mensajes de despedida al meteorólogo que trabajaba en el canal TN
Tenía 58 años; su fallecimiento fue confirmado por la señal de noticias, donde trabajaba desde 1995
Así lo despidió TN
Fue a las 6.50 que el canal compartió la información. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero nos toca de cerca. Murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’. Confe, el que veías todos los días desde hace 30 años en la señal de TN. Esto nos acaba de llegar desde su familia”, dijo al aire Mario Massaccesi.
“Imagínense la cantidad de años compartidos con él en distintos horarios, programas y situaciones. Había trabajado en el SMN dos años, del 1992 al 1994″, contó el conductor.
Trabajaba en Artear desde diciembre de 1995
Confessore trabajaba en Artear desde diciembre de 1995. Además de informar sobre el pronóstico del tiempo, integró el equipo de TN Campo. Se formó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista de la Comisión Nacional de Comunicaciones. En 1992 se recibió como pronosticador meteorológico universitario de la Universidad de Buenos Aires.
Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en recepción e interpretación de imágenes satelitales.
Además de integrar varios programas de TN, fue columnista en Radio La Red. En el último tiempo formó parte de la franja del mediodía en los noticieros TN de 10 a 13 y Nuestra Tarde.
De qué murió
Según las primeras informaciones, su esposa, Paula, llamó al 911 porque él se había descompensado de manera repentina. Los médicos del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) se acercaron al domicilio e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, sin éxito; constataron su muerte en el lugar.
Murió Fernando Confessore, el meteorólogo que trabajaba en el canal TN
Este viernes por la madrugada murió el meteorólogo del canal de noticias de TN Fernando Confessore a los 58 años. La noticia fue confirmada temprano por la señal de noticias. De acuerdo con las primeras informaciones, se descompensó esta madrugada en su casa al sufrir un paro cardíaco.
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