Murió Fernando Confessore: reacciones y mensajes de despedida al meteorólogo que trabajaba en el canal TN

Fue a las 6.50 que el canal compartió la información. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero nos toca de cerca. Murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’. Confe, el que veías todos los días desde hace 30 años en la señal de TN. Esto nos acaba de llegar desde su familia”, dijo al aire Mario Massaccesi.

“Imagínense la cantidad de años compartidos con él en distintos horarios, programas y situaciones. Había trabajado en el SMN dos años, del 1992 al 1994″, contó el conductor.