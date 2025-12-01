Navidad 2025: cómo rezar la corona de Adviento

Este 30 de noviembre los cristianos de todo el mundo empezaron a prepararse para celebrar uno de los meses más significativos del año. El Adviento es considerado por la iglesia católica el inicio del año litúrgico y la preparación para la llegada del niño Jesús. Este término proviene del latín adventus, que significa venida o llegada.

En la antigua Roma, este tiempo significaba la llegada del emperador o de un alto funcionario. Para el cristianismo esto se celebra cuatro domingos antes de la Navidad, para luego integrarse con el nacimiento de Jesucristo.

Para este 2025, el Adviento comenzó el 30 de noviembre y se extenderá hasta la víspera de Navidad. En estas semanas los fieles se enfocan en tener una buena paz espiritual, por eso se enfocan en la reflexión, la oración y la esperanza, en la que anticipan la venida de Cristo.

En estas fechas es común ver el arbolito de Navidad, el pesebre y una de las tradiciones más emblemáticas es la corona de Adviento, un símbolo lleno de significado y espiritualidad que adorna los hogares. Esto es más que un adorno: es una herramienta catequética que ayuda a todos los cristianos a prepararse para celebrar la Navidad.

¿Qué es la corona de Adviento?

La corona de Adviento es más que un arreglo circular que está hecho generalmente de ramas de pino o abeto y el cual está decorado con cuatro velas, donde cada una de ellas tiene un profundo significado cristiano. Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la forma circular de la corona representa la eternidad de Dios y la vida eterna que él promete. Las ramas verdes simbolizan la esperanza y la nueva vida que trae el nacimiento de Cristo.

Por último, las cuatro velas que están adornadas por lo general tres son de color morado, que simboliza la penitencia y la preparación, y una de color rosa, la cual es encendida el tercer domingo de Adviento y esta significa alegría y gozo por la llegada de la Navidad. Los adornos que suele tener esta corona representan la demostración del cariño y el amor que le tienen a Jesús y también es una manera de celebrar su llegada.

Corona de Adviento debajo de la Torre Central en York Minster, en York, Inglaterra. La corona de la catedral es una de las más grandes de su tipo en el país Danny Lawson - PA

Su origen data de una antigua tradición pagana europea, donde se encendían las velas en invierno como símbolo del fuego en la que adoraban al dios Sol, en el que esperaban que este regresara con luz y calor para la llegada de la primavera. En el cristianismo, la corona de Adviento es utilizada para señalar que este tiempo es sagrado y está adornada con cuatro velas de diferentes colores, donde cada una tiene un significado especial.

¿Cómo elaborar una corona de Adviento?

Elaborar esta corona en casa es fácil y es un momento en el que puede involucrar a toda la familia. Para realizarlo solo debe seguir los siguientes pasos:

Materiales:

Una base circular ya sea de espuma floral, alambre o cartón.

Ramas de pinos.

Cuatro velas.

Alambre floral o cintas.

Adornos adicionales.

Instrucciones:

Lo primero que debe hacer es colocar una base circular sobre una superficie plana. Si utiliza espuma floral asegúrese de que esté bien fija.

Coloque ramas verdes alrededor de la base y asegúrela con alambre floral o cinta para cubrir toda la base.

Luego, va a insertar las velas y si la base es de alambre o cartón, puede colocar unos portavelas para que estas no se vayan a caer.

Por último, se puede añadir la decoración adicional como las piñas, cintas o bayas, entre otras.