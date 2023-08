Neuquén: el dramático relato de una testigo del derrumbe del Cerro de la Virgen

escuchar

Luego del derrumbe del Cerro de la Virgen en la localidad de Chos Malal, provincia de Neuquén, una vecina de la zona afirmó haber sido testigo de lo ocurrido y dio detalles del suceso. “Venía caminando y se me vino la montaña encima”, recordó, y contó cómo ayudó a una beba que estaba “ensangrentada” hasta el arribo de los paramédicos.

Consultada en TN por las abundantes manchas de sangre que tenía en su ropa, la mujer explicó que pertenecían a una niña de poco más de un año a la que asistió junto con un ciclista tras el colapso del cerro. “Yo venía caminando y se me vino la montaña encima. Hizo un crack la montaña y empezó a caer (...) Así que corrí todo lo que pude y me dio tuempo a escaparme, por eso estoy con vida”, señaló.

Tras ello, agregó: “Después vino un señor y me dio a la bebé, que estaba toda ensangrentada. No me animaba a apretarla mucho porque no sabía qué tenía, qué golpes podía llegar a tener. Estos son los restos de sangre de ella. Todo el tiempo pedía por su mamá, estaba toda llenita de sangre y la contuvimos con un ciclista hasta que llegó a la ambulancia”.

Por último, reflexionó: “Gracias a Dios estamos con vida y podemos contarla. Tengo un Dios aparte, creo, porque viví una situación que no me gustaría volver a vivir. Fue horrible y creo que puede volver a pasar, porque se sigue desmoronando el cerro”.

Al evaluar los motivos que podrían estar detrás de los desmoronamientos, Ángela, otra vecina, los adjudicó al reiterado uso de dinamita en la construcción de la nueva ruta que pasa por el área. Respecto de las explosiones, se quejó: “Fueron montones ¿Para qué tanto?”. Asimismo, sostuvo que especialistas ya habían advertido sobre los riesgos de dicha práctica en la zona.

Derrumbe de un cerro en Neuquén Gentileza Radio Nacional CHM

El derrumbe del cerro ocurrió ayer al mediodía sobre la ruta 43 y cuatro personas que pasaban caminando por el lugar sufrieron heridas al quedar atrapadas bajo las rocas. Asimismo, el suceso provocó la interrupción total del tránsito vehicular.

“Frente al desmoronamiento ocurrido en el día de hoy en la ruta provincial 43, al pie del cerro de la Virgen en Chos Malal, se informa que hasta el momento son cuatro las personas que han sido rescatadas y trasladadas al Hospital de Chos Malal”, indicó ayer por la tarde el Ministerio de Salud de la provincia a través de un comunicado, y detalló que las víctimas son dos personas adultas [una de ellas embarazada], un niño y una niña, que se encuentran fuera de peligro.

LA NACION

Temas Neuquén