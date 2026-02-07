Neuquén: turistas atropellaron y mataron a un caballo, y luego huyeron

Un caballo murió luego de ser embestido por un vehículo en la ruta conocida como Acceso Fortaba, en la ciudad de Zapala, Neuquén.

El siniestro se registró este viernes alrededor de las 16.30, frente al Monumento al Soldado de Malvinas. Según confirmaron fuentes policiales, un vehículo —que testigos presenciales describieron como una camioneta pick-up con patente de Chile— embistió violentamente a un equino que se encontraba sobre la calzada junto a otros animales.

Los efectivos encontraron al animal sin vida a un costado de la calzada.

Producto del fuerte impacto, el potrillo murió de forma instantánea. Sin embargo, cuando el personal de la División Tránsito de la Policía de Neuquén arribó al lugar tras ser alertado por otros automovilistas, solo hallaron el cuerpo del animal a la vera de la ruta. Los ocupantes del vehículo involucrado ya se habían retirado del sitio sin dejar rastro ni radicar la denuncia correspondiente.

El subcomisario Julio Soto explicó que, pese a la violencia del choque, se estima que el rodado no sufrió daños de gravedad que impidieran su circulación, razón por la cual los turistas habrían decidido seguir viaje. “No se acercaron a informar los ocupantes del vehículo, como tampoco se acercó el dueño del potrillo”, señaló el jefe policial.

La situación obligó a que se realizara un operativo de emergencia para liberar la ruta. Personal de la Municipalidad de Zapala debió intervenir con maquinaria pesada para remover al animal muerto, mientras efectivos policiales ordenaban el flujo vehicular, que se vio obstruido durante gran parte de la tarde.

Por otra parte, las autoridades informaron que el equino no poseía marcas ni señales visibles, dificultando la identificación de los dueños, quienes podrían enfrentar sanciones legales por permitir que los animales estén sueltos en un sector de alta circulación.

En el lugar también se encontraban otros equinos, lo que representó un riesgo adicional para los conductores que transitaban por el acceso en ese momento.

Este tipo de accidentes no son aislados en las rutas neuquinas. Hace apenas cinco meses, un choque similar en la Ruta Provincial 17, cerca de Picún Leufú, terminó con un vehículo destrozado y sus ocupantes heridos tras impactar contra otro caballo suelto.