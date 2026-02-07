Puerto Madero: encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el agua

Encontraron un cuerpo flotando en el Dique 2 en Puerto Madero a 200 metros del Puente de la mujer, entre las calles Chile y México. Según pudo saber LA NACION, el descubrimiento se produjo este sábado alrededor de las 11, cuando una patrulla de la Prefectura Naval Argentina, a bordo de una moto de agua, halló el cuerpo sin vida de un hombre de tez morena mayor de edad.

Personal de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad trabajan intensamente en el lugar con un gomón y motos de agua para retirar los restos y realizar las pericias correspondientes.

Encontraron un cuerpo en el Dique 2 de Puerto Madero

Según los primeros reportes, el hombre hallado presenta signos visibles de golpes en la cabeza. Debido al estado de descomposición e hinchazón del cadáver, se sospecha que el cuerpo podría haber estado sumergido durante al menos dos o tres días antes de salir a la superficie por la acumulación de gases.

A su vez, se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionaria judicial de turno, Andrea Capaldo, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°19.

Noticia en desarrollo