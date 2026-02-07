Récord de lluvias en Salta: se desbordó un río y hay 200 evacuados por las inundaciones

Una fuerte tormenta sin precedentes golpeó a la provincia de Salta en las últimas horas y dejó un saldo de más de 200 personas evacuadas, calles anegadas y numerosos daños materiales.

Las lluvias, que alcanzaron un récord histórico de acumulación de agua en un período corto, provocaron el desborde del río Juramento y afectaron principalmente las localidades de Metán y El Galpón y a los barrios San Francisco, 20 de Junio y Maipú.

Las autoridades confirmaron la caída de 200 mm de precipitaciones

En el barrio San Francisco, uno de los sectores más vulnerables, los vecinos describieron una situación crítica. “El agua ingresó a las viviendas durante la madrugada, afectando casi la totalidad de nuestras pertenencias”, relató Mario, un residente de la zona.

Las autoridades locales, junto a Bomberos y personal de Defensa Civil, debieron intervenir para asistir a las familias que quedaron aisladas por el anegamiento de las calles. Según confirmaron, esa zona fue el área más afectada por el temporal. En los barrios 20 de Junio y Maipú, algunos vecinos debieron ser auxiliados.

Las autoridades advirtieron que continuará activa la alerta amarilla por tormentas

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, los damnificados fueron trasladados a centros de asistencia temporal mientras se aguarda el descenso del nivel del agua. A su vez, se registraron daños estructurales graves en las calles producto de la corriente de agua.

Frente a esto, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, encabezado por Mario Mimessi, desplegó equipos de asistencia inmediata en los sectores más perjudicados, como Metán y El Galpón. “Luego de los relevamientos, se realizó una primera asistencia desde las áreas de acción social; se prevé reforzar la contención a través del envío de mayores recursos”, informaron.

No obstante, el panorama sigue siendo incierto: el Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado y advirtió sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas en el área.

Mapa de alertas para este sábado 7 de febrero SMN

Ante la persistencia del mal tiempo, el organismo -dependiente del Ministerio de Defensa- insta a la población a mantener la precaución, preparar kits de contingencia con elementos básicos y evitar circular por zonas anegadas.

Por otra parte, la prioridad de las autoridades provinciales se centra en el monitoreo de las cuencas hídricas y en garantizar la asistencia sanitaria de los evacuados.