LA NACION

Récord de lluvias en Salta: se desbordó un río y hay 200 evacuados por las inundaciones

El desborde del río Juramento y la intensidad de las tormentas provocaron anegamientos en diversos barrios; el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para la región

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Inundación en Salta: hubo más de 200 evacuados luego de que registraran un récord histórico de lluvia
Inundación en Salta: hubo más de 200 evacuados luego de que registraran un récord histórico de lluvia

Una fuerte tormenta sin precedentes golpeó a la provincia de Salta en las últimas horas y dejó un saldo de más de 200 personas evacuadas, calles anegadas y numerosos daños materiales.

Las lluvias, que alcanzaron un récord histórico de acumulación de agua en un período corto, provocaron el desborde del río Juramento y afectaron principalmente las localidades de Metán y El Galpón y a los barrios San Francisco, 20 de Junio y Maipú.

Las autoridades confirmaron la caída de 200 mm de precipitaciones
Las autoridades confirmaron la caída de 200 mm de precipitaciones

En el barrio San Francisco, uno de los sectores más vulnerables, los vecinos describieron una situación crítica. “El agua ingresó a las viviendas durante la madrugada, afectando casi la totalidad de nuestras pertenencias”, relató Mario, un residente de la zona.

Las autoridades locales, junto a Bomberos y personal de Defensa Civil, debieron intervenir para asistir a las familias que quedaron aisladas por el anegamiento de las calles. Según confirmaron, esa zona fue el área más afectada por el temporal. En los barrios 20 de Junio y Maipú, algunos vecinos debieron ser auxiliados.

Las autoridades advirtieron que continuará activa la alerta amarilla por tormentas
Las autoridades advirtieron que continuará activa la alerta amarilla por tormentas

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, los damnificados fueron trasladados a centros de asistencia temporal mientras se aguarda el descenso del nivel del agua. A su vez, se registraron daños estructurales graves en las calles producto de la corriente de agua.

Frente a esto, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, encabezado por Mario Mimessi, desplegó equipos de asistencia inmediata en los sectores más perjudicados, como Metán y El Galpón. “Luego de los relevamientos, se realizó una primera asistencia desde las áreas de acción social; se prevé reforzar la contención a través del envío de mayores recursos”, informaron.

No obstante, el panorama sigue siendo incierto: el Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado y advirtió sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas en el área.

Mapa de alertas para este sábado 7 de febrero
Mapa de alertas para este sábado 7 de febreroSMN

Ante la persistencia del mal tiempo, el organismo -dependiente del Ministerio de Defensa- insta a la población a mantener la precaución, preparar kits de contingencia con elementos básicos y evitar circular por zonas anegadas.

Por otra parte, la prioridad de las autoridades provinciales se centra en el monitoreo de las cuencas hídricas y en garantizar la asistencia sanitaria de los evacuados.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. 1

    5 lugares para celebrar el Día de la Pizza

  2. Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno estarán clausuradas este sábado
    2

    Cierre temporal: las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno estarán clausuradas este sábado

  3. Rige una alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 6 de febrero
    3

    Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 6 de febrero: las provincias afectadas

  4. Hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino
    4

    Hallaron una medusa gigante del tamaño de un micro escolar en el Mar Argentino