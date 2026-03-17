Nevó como en invierno, pero en marzo: Bariloche quedó tapada de nieve en un fenómeno poco habitual

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Sobre el cierre del verano, varios días de lluvias dieron paso a intensas nevadas en las cumbres de los cerros que rodean esta ciudad, especialmente en el cerro Catedral. La postal sorprendió a los visitantes y a muchos locales , ya que se trata de un manto de nieve inusual para esta época del año.

Desde Catedral Alta Patagonia indicaron a LA NACION que en el sector superior del centro de esquí se acumularon entre 35 y 40 centímetros de nieve. Asimismo, para mañana se esperan vientos fuertes y nuevas precipitaciones que podrían sumar entre 5 y 10 centímetros, de acuerdo a las estimaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones para mañana alcanza el 70%, con lluvias fuertes especialmente a la noche, y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Marzo blanco: intensas nevadas en Bariloche

Además, para mañana en la zona cordillerana de Río Negro, el norte de Chubut y el sur de Neuquén rige un alerta amarillo por lluvias: eso implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Esta zona será afectada por fuertes precipitaciones que prevé acumulados de entre 15 y 30 milímetros de agua.

Marzo blanco: intensas nevadas en Bariloche

En Bariloche, las lluvias intensas comenzaron el sábado y recién hoy se volvieron aisladas. El licenciado en Ciencias de la Atmósfera Ezequiel Marcuzzi advirtió hoy que, si bien no se trata de un fenómeno extremo, “Sí tenemos precipitaciones que son del doble de lo normal y ayer la temperatura máxima fue de 10,2°, cuando la máxima promedio es de 20,1º, de acuerdo a los registros entre 1991 y 2020”. El especialista de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco señaló que “aunque no es tan raro, sí es inusual para esta época”.

Las nevadas continuarán mañana en Bariloche

Consultado sobre si estas nevadas –es la segunda vez en el año, tras la inesperada caída de nieve en el cerro Catedral a principios de febrero– podrían dar una “pista” sobre el próximo invierno, Marcuzzi aseguró: “No podemos saber aún qué pasará en invierno, pero si se desarrolla El Niño, como se prevé, es probable que las lluvias y nevadas estén por encima de lo normal. Este invierno será diferente. No se repetiría lo del anterior, cuando hubo falta de nieve”.

El 2025 fue un año particularmente seco, denominado neutro. Eso significa que no se vio afectado ni por el fenómeno del Niño ni de la Niña. En general, esos fenómenos dan una predictibilidad mayor y se puede saber cómo se va a comportar la precipitación. En los años neutros es más difícil, porque hay otros factores de una escala menor que son más complejos de pronosticar.

Como en invierno: turistas y vecinos en el cerro Catedral

La última vez que sucedió esto fue en 2016, cuando también hubo déficit de precipitaciones y de nieve, aunque no tan marcado como el año pasado. Esa falta de precipitaciones no solo afectó al sector turístico, sino que también fue el preámbulo de una temporada de incendios histórica en la Patagonia.

En ese sentido, muchos se preguntan si las precipitaciones de estos días en Bariloche y alrededores podrían influir hidrológicamente en lo que ocurrirá este invierno e incluso el próximo verano. “En general, las cuencas hídricas de esta zona de la cordillera norpatagónica se recargan en invierno. Ese es el grueso del aporte que luego se confiere a las cuencas hídricas durante las épocas más secas”, explicó la geóloga Agustina Reato.

En el parte superior del cerro Catedral se acumularon hasta 40 cm de nieve

Y continuó: “Pensando en esta nevada atípica y las temperaturas que estamos teniendo, se podría pensar que va a haber cierto aporte hídrico a las cuencas pero muy bajo, tampoco nevó mucho. Es una pequeña nevada de montaña. Habría que ver si esta nevada se topa en estos días con temperaturas altas, porque aún no terminó el verano. A veces hay temperaturas altas, que hacen que se derrita esa nieve y aporte a las cuencas hídricas. Pero pensando en el corto lapso de tiempo, va a ser escaso. Para saber si este año será distinto a 2025, hay que esperar. Lo cierto es que la mayor recarga siempre ocurre en invierno. Todo va a depender más de ese momento, de las precipitaciones y las temperaturas de invierno, porque las cuencas hídricas se alimentan del derretimiento de nieve, más allá de las precipitaciones. Importa mucho la cantidad de nieve que cae en las montañas en las épocas más frías, que la nieve perdure, que no se derrita rápidamente. Hay un factor doble: que haya buena cantidad de precipitaciones y bajas temperaturas para que se conserve esa nieve y vaya infiltrando a las cuencas lentamente, que no se evapore ni se sublime”.

En este contexto, los barilochenses comenzaron a despedirse de las temperaturas veraniegas y los turistas ocasionales disfrutaron de un anticipo del invierno en el cerro Catedral. En el centro de esquí se ofrecen ascensos para peatones, a través de la Telecabina Amancay, de lunes a viernes de 9.30 a 16.