Nicolás Maduro se declaró inocente ante la Justicia; el Banco Central volvió a comprar dólares
Además, Europa pide una transición venezolana con González y Machado; bajó la pobreza porteña; la AFA ya definió las 12 primeras fechas de la Liga. Estas son las noticias de la mañana del martes 6 de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- En el nuevo esquema, el Banco Central compró dólares por primera vez desde abril del año pasado. El organismo compró 21 millones de dólares. Se trata de la primera compra en el mercado de cambios por parte del Central desde el 11 de abril, el día en el que se anunció la salida del cepo. El organismo tiene la intención de comprar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares este año.
- Se redujo la pobreza en la ciudad de Buenos Aires en el tercer trimestre. Alcanzó al 13,7% de los hogares y al 17,3% de las personas, y cayó 10,8 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. La indigencia también mostró una baja interanual: en el tercer trimestre del 2024 representaba al 11% de la población, contra el actual 5,3 por ciento.
- Maduro compareció por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos y se declaró inocente. “Soy un hombre decente, el presidente de mi país“, dijo durante la comparecencia en la que le presentaron cargos por narcoterrorismo, que podrían derivar en condenas de entre 30 años de prisión a cadena perpetua. Su próxima cita en el tribunal fue fijada para el 17 de marzo.
- Europa pide por una transición con González y Machado. Después de varios días de cautela, la Unión Europea cuestionó la violación del derecho internacional por parte del gobierno de Donald Trump y advirtió sobre las consecuencias para Ucrania, Groenlandia y el orden global. En un comunicado rechazaron implícitamente el anuncio del republicano de no incluir en sus planes para Venezuela a María Corina Machado, quien a su juicio “carece del respeto del pueblo venezolano”.
- La Liga Profesional confirmó días y horarios de los partidos de las 12 primeras fechas del Apertura. Se trata de los encuentros que se juegan entre enero y marzo. El torneo comienza el jueves 22 con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia. El sábado 24, a las 17, River debuta contra Barracas Central, mientras que el domingo 25, Boca lo hace contra Deportivo Riestra a las 18.30.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
“Entró como un tornado”: la sudestada alcanzó 2,40 metros y provocó daños en playas de la costa
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes 5 de enero: las provincias afectadas
- 3
Olor nauseabundo y largas filas de autos: por un derrame cloacal, cortaron el tránsito en la ruta 11 en el ingreso a Pinamar
- 4
Cuáles son las mejores playas para surfistas argentinos en Brasil