Noche de las Hamburgueserías 2026: fecha, horarios y locales que participan en CABA

El esperado evento gastronómico regresa a la Ciudad de Buenos Aires y ofrece combos con 50% de descuento en más de 300 locales y dos patios hamburgueseros
La ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica. Este evento anual se consolidó como una cita ineludible para los amantes de las hamburguesas, ya que promete ser una jornada de descuentos imperdibles en una amplia selección de locales. En ese sentido, varías personas se preguntan cuándo es y en qué horario.
¿Cuándo y dónde se realizará la Noche de las Hamburgueserías 2026?
- Fecha: viernes 6 de marzo.
- Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada local adherido.
¿Qué promoción se ofrece y qué incluye el descuento?
Durante la Noche de las Hamburgueserías, cada comercio participante ofrecerá un menú elegido a mitad de precio, es decir, con un 50% de descuento. Este combo promocional incluye una hamburguesa, una guarnición (como papas fritas o ensalada) y una bebida.
Es importante destacar que el combo específico en promoción varía según la marca y la sucursal, por lo que se recomienda consultar bien el menú antes de realizar la compra. La organización del evento ofrece un mapa virtual oficial, el cual incluye todos los locales aheridos y el detalle de su combo promocional.
¿Cómo puedo acceder a los combos con 50% de descuento?
El proceso para disfrutar de la promoción es sencillo y se resume en cuatro pasos:
Se debe elegir un local que participe del evento. Se pueden encontrar a través del mapa virtual oficial.
Luego, verificar qué incluye la promoción al 50% que ofrece ese establecimiento, como puede ser el tipo de hamburguesa, la bebida y la guarnición.
Una vez elegida la hamburguesería a la que se quiere ir, dirigirse allí a partir de las 19, horario en que empieza el evento.
Elegir el combo con descuento informado y abonar directamente en el lugar. No se requiere entrada previa, solo el consumo.
¿Cuáles son los locales que participan en la Noche de las Hamburgueserías?
En esta edición, participan más de 300 locales. Incluye grandes cadenas como Burger King, McDonald’s y Mostaza, con múltiples sucursales en toda la ciudad. También participan reconocidas hamburgueserías como Angus Brother, B-Moodie, Big Pons, Burger Chazz, Chopi’s burger, Fat Broder, Frank’s Grill, Jerome Palermo, Kiddo, PIBÄ, Shivo’s y TRIXIE American Diner, entre otras.
Esta es la lista con las hamburgueserías que participan del evento:
- 24th Street Burger
- Angus Brother
- Antonio D
- Arredondo
- B-Moodie
- Benzo
- Big Pons
- Big Pons Av Corrientes
- Big Pons Belgrano
- Big Pons Boedo
- Big Pons Puerto Madero
- Bulebar Food & Drinks
- Burger Chazz
- Burger Couple - La chupeteria
- Burger Couple - La Mansión
- Burger Couple - Los 90’s
- Burger Couple La Tercera
- Burger Evolution
- Burger King - Abasto
- Burger King -P.Italia
- Burger King- Acoyte
- Burger King- Flores
- Burger King-Aeroparque
- Burger King-Almagro
- Burger King-Angel gallardo
- Burger King-Ayacucho
- Burger King-Bulnes
- Burger King-Caballito
- Burger King-Canning
- Burger King-cine
- Burger King-Cuenca
- Burger King-Dot
- Burger King-Facultad
- Burger King-Gavilan
- Burger King-Jose Hernandez
- Burger King-Liniers
- Burger King-Nazca
- Burger King-Obelisco
- Burger King-Once
- Burger King-Parque Brown
- Burger King-Paseo Alcorta
- Burger King-Peru
- Burger King-Peru
- Burger King-Quesada
- Burger King-Retiro
- Burger King-Villa Urquiza
- Burgertify
- Casa Temple
- Chopi’s burger
- D&R Burgers
- Dean & Dennys - Abasto
- Dean & Dennys - Barrio Norte
- Dean & Dennys - Belgrano
- Dean & Dennys - Belgrano R
- Dean & Dennys - Caballito
- Dean & Dennys - Corrientes
- Dean & Dennys - Devoto
- Dean & Dennys - Flores
- Dean & Dennys - Pacífico
- Dean & Dennys - Palermo
- Dean & Dennys - Plaza Shopping Center
- Dean & Dennys - Recoleta
- Dean & Dennys - Shopping DOT
- DELTORO Burgers & pizza
- DIGGS
- Don Catto
- El Desembarco Boedo
- El Desembarco Microcentro
- El Desembarco Nuñez
- El Desembarco Pacifico
- El Desembarco Recoleta
- El Desembarco San Telmo
- El Desembarco Villa Urquiza
- El Ideal
- Estación Alberdi
- Fat Broder
- Frank’s Grill
- Frank’s Grill - Palermo
- HUEBURGERS
- Jay Hamburguesas
- Je Suis Lacan
- Jerome Palermo
- Jotti
- Kiddo
- Kiddo Palermo
- La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
- La Choppería de Palermo
- LOBO BLANCO - Villa Urquiza
- Logs
- Louvre
- Mc Donald´s - TRU
- Mc Donald’s - AB1
- Mc Donald’s - AB2
- Mc Donald’s - CHE
- Mc Donald’s - CTN
- Mc Donald’s - DEN
- Mc Donald’s - DOT
- Mc Donald’s - SGC
- McDonald’s - ACO
- McDonald’s - AP1
- McDonald’s - AP2
- McDonald’s - AR2
- McDonald’s - AR4
- McDonald’s - AR5
- McDonald’s - AR7
- McDonald’s - AT1
- McDonald’s - BEL
- McDonald’s - BEU
- McDonald’s - CFL
- McDonald’s - CLH
- McDonald’s - CNG
- McDonald’s - COL
- McDonald’s - CPY
- McDonald’s - CYJ
- McDonald’s - CYM
- McDonald’s - DEV
- McDonald’s - EK2
- McDonald’s - ELC
- McDonald’s - FLO
- McDonald’s - FLA
- McDonald’s - FL2
- McDonald’s - FLS
- McDonald’s - LIM
- McDonald’s - MAD
- McDonald’s - MED
- McDonald’s - MTD
- McDonald’s - NUN
- McDonald’s - PBJ
- McDonald’s - PHY
- McDonald’s - PLS
- McDonald’s - PMJ
- McDonald’s - R10
- McDonald’s - RCV
- McDonald’s - SF2
- McDonald’s - SF3
- McDonald’s - SF5
- McDonald’s - SF6
- McDonald’s - SFC
- McDonald’s - SM1
- McDonald’s - WOC
- McDonald’s- Martin Garcia
- Mi Barrio Hamburguesería
- Mi Barrio Hamburguesería - Boedo
- Mi Barrio Hamburguesería - Caballito
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque
- Mostaza-Abasto
- Mostaza-Acoyte
- Mostaza-Aeroparque
- Mostaza-Alto palermo
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av la plata
- Mostaza-Boedo
- Mostaza-Caballito
- Mostaza-Cabildo
- Mostaza-Cabildo 2
- Mostaza- Constituyentes
- Mostaza-Constitución
- Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO
- Mostaza- corrientes y callao
- Mostaza-Devoto
- Mostaza-Diagonal
- Mostaza-dot
- Mostaza-Flores
- Mostaza-Florida 2
- Mostaza-GALERIAS PACIFICO
- Mostaza-Guemes
- Mostaza-Madero 2
- Mostaza-Mataderos
- Mostaza-Once
- Mostaza-parque chacabuco
- Mostaza-Parque brown
- Mostaza-Parque centenario
- Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO
- Mostaza-Pompeya
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mostaza-Urquiza
- Mostaza-VELEZ
- Mostaza-Villa del parque
- Mostaza-Warnes
- Mostaza-abasto
- Mostaza-Constituyentes
- MostazaMadero 3
- Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO
- Mostaza-Once
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mr. Tasty - Caballito
- Mr. Tasty - Florida
- PIBÄ Barrio Chino
- PIBÄ Cerviño
- PIBÄ Charcas
- PIBÄ DOHO
- PIBÄ HOUSE
- PIBÄ Juramento
- PIBÄ Recoleta
- PIBÄ Recova
- PIBÄ SOHO
- Puente Gran Bar
- Pérez-H
- Pérez-H - Microcentro
- Shivo’s
- Shivo’s Villa Crespo
- Teglia Cramer
- Temple - Monroe
- Temple - Palermo
- Temple Barrio Chino
- Temple Craft Madero
- Temple Craft Soho
- The Flour Store
- The Food Truck Store
- The Food Truck Store - Belgrano
- The Food Truck Store - Recoleta
- The Market Burger
- TRIXIE American Diner
- Urbano Cocina Americana
- Valentino
- Weiss Burger
- What The Burger
- Williamsburg Infanta
¿Habrá espacios al aire libre para disfrutar del evento?
Además de los locales tradicionales, la Noche de las Hamburgueserías sumará dos grandes patios para comer al aire libre, disfrutar de música y un ambiente festivo. Estos espacios estarán abiertos desde las 19 hasta la medianoche.
Uno de ellos estará ubicado frente al Planetario Galileo Galilei, en Palermo. Contará con la participación de marcas como What the Burger, Big Pons, Burger Couple y The Food Truck Store.
El segundo patio se encontrará en el Parque Los Andes, en Chacarita, y albergará propuestas como Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes y El Rincón de Pau.
