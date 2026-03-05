Noche de las Hamburgueserías 2026: fecha, horarios y locales que participan en CABA

La ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica. Este evento anual se consolidó como una cita ineludible para los amantes de las hamburguesas, ya que promete ser una jornada de descuentos imperdibles en una amplia selección de locales. En ese sentido, varías personas se preguntan cuándo es y en qué horario.

¿Cuándo y dónde se realizará la Noche de las Hamburgueserías 2026?

Fecha y horario de la Noche de las Hamburgueserías 2026 Growlers

Fecha : viernes 6 de marzo.

: viernes 6 de marzo. Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada local adherido.

¿Qué promoción se ofrece y qué incluye el descuento?

Durante la Noche de las Hamburgueserías, cada comercio participante ofrecerá un menú elegido a mitad de precio, es decir, con un 50% de descuento. Este combo promocional incluye una hamburguesa, una guarnición (como papas fritas o ensalada) y una bebida.

Es importante destacar que el combo específico en promoción varía según la marca y la sucursal, por lo que se recomienda consultar bien el menú antes de realizar la compra. La organización del evento ofrece un mapa virtual oficial, el cual incluye todos los locales aheridos y el detalle de su combo promocional.

¿Cómo puedo acceder a los combos con 50% de descuento?

El proceso para disfrutar de la promoción es sencillo y se resume en cuatro pasos:

Se debe elegir un local que participe del evento. Se pueden encontrar a través del mapa virtual oficial.

Luego, verificar qué incluye la promoción al 50% que ofrece ese establecimiento, como puede ser el tipo de hamburguesa, la bebida y la guarnición.

Una vez elegida la hamburguesería a la que se quiere ir, dirigirse allí a partir de las 19, horario en que empieza el evento.

Elegir el combo con descuento informado y abonar directamente en el lugar. No se requiere entrada previa, solo el consumo.

¿Cuáles son los locales que participan en la Noche de las Hamburgueserías?

Mc Donald's es una de las franquicias que participa de la Noche de las Hamburgueserías Gentileza: Mc Donalds

En esta edición, participan más de 300 locales. Incluye grandes cadenas como Burger King, McDonald’s y Mostaza, con múltiples sucursales en toda la ciudad. También participan reconocidas hamburgueserías como Angus Brother, B-Moodie, Big Pons, Burger Chazz, Chopi’s burger, Fat Broder, Frank’s Grill, Jerome Palermo, Kiddo, PIBÄ, Shivo’s y TRIXIE American Diner, entre otras.

Esta es la lista con las hamburgueserías que participan del evento:

24th Street Burger

Angus Brother

Antonio D

Arredondo

B-Moodie

Benzo

Big Pons

Big Pons Av Corrientes

Big Pons Belgrano

Big Pons Boedo

Big Pons Puerto Madero

Bulebar Food & Drinks

Burger Chazz

Burger Couple - La chupeteria

Burger Couple - La Mansión

Burger Couple - Los 90’s

Burger Couple La Tercera

Burger Evolution

Burger King - Abasto

Burger King -P.Italia

Burger King- Acoyte

Burger King- Flores

Burger King-Aeroparque

Burger King-Almagro

Burger King-Angel gallardo

Burger King-Ayacucho

Burger King-Bulnes

Burger King-Caballito

Burger King-Canning

Burger King-cine

Burger King-Cuenca

Burger King-Dot

Burger King-Facultad

Burger King-Gavilan

Burger King-Jose Hernandez

Burger King-Liniers

Burger King-Nazca

Burger King-Obelisco

Burger King-Once

Burger King-Parque Brown

Burger King-Paseo Alcorta

Burger King-Peru

Burger King-Peru

Burger King-Quesada

Burger King-Retiro

Burger King-Villa Urquiza

Burgertify

Casa Temple

Chopi’s burger

D&R Burgers

Dean & Dennys - Abasto

Dean & Dennys - Barrio Norte

Dean & Dennys - Belgrano

Dean & Dennys - Belgrano R

Dean & Dennys - Caballito

Dean & Dennys - Corrientes

Dean & Dennys - Devoto

Dean & Dennys - Flores

Dean & Dennys - Pacífico

Dean & Dennys - Palermo

Dean & Dennys - Plaza Shopping Center

Dean & Dennys - Recoleta

Dean & Dennys - Shopping DOT

DELTORO Burgers & pizza

DIGGS

Don Catto

El Desembarco Boedo

El Desembarco Microcentro

El Desembarco Nuñez

El Desembarco Pacifico

El Desembarco Recoleta

El Desembarco San Telmo

El Desembarco Villa Urquiza

El Ideal

Estación Alberdi

Fat Broder

Frank’s Grill

Frank’s Grill - Palermo

HUEBURGERS

Jay Hamburguesas

Je Suis Lacan

Jerome Palermo

Jotti

Kiddo

Kiddo Palermo

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

La Choppería de Palermo

También hay otras opciones más gourmet, como Williamsburg

LOBO BLANCO - Villa Urquiza

Logs

Louvre

Mc Donald´s - TRU

Mc Donald’s - AB1

Mc Donald’s - AB2

Mc Donald’s - CHE

Mc Donald’s - CTN

Mc Donald’s - DEN

Mc Donald’s - DOT

Mc Donald’s - SGC

McDonald’s - ACO

McDonald’s - AP1

McDonald’s - AP2

McDonald’s - AR2

McDonald’s - AR4

McDonald’s - AR5

McDonald’s - AR7

McDonald’s - AT1

McDonald’s - BEL

McDonald’s - BEU

McDonald’s - CFL

McDonald’s - CLH

McDonald’s - CNG

McDonald’s - COL

McDonald’s - CPY

McDonald’s - CYJ

McDonald’s - CYM

McDonald’s - DEV

McDonald’s - EK2

McDonald’s - ELC

McDonald’s - FLO

McDonald’s - FLA

McDonald’s - FL2

McDonald’s - FLS

McDonald’s - LIM

McDonald’s - MAD

McDonald’s - MED

McDonald’s - MTD

McDonald’s - NUN

McDonald’s - PBJ

McDonald’s - PHY

McDonald’s - PLS

McDonald’s - PMJ

McDonald’s - R10

McDonald’s - RCV

McDonald’s - SF2

McDonald’s - SF3

McDonald’s - SF5

McDonald’s - SF6

McDonald’s - SFC

McDonald’s - SM1

McDonald’s - WOC

McDonald’s- Martin Garcia

Mi Barrio Hamburguesería

Mi Barrio Hamburguesería - Boedo

Mi Barrio Hamburguesería - Caballito

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque

Mostaza-Abasto

Mostaza-Acoyte

Mostaza-Aeroparque

Mostaza-Alto palermo

Mostaza-Av de mayo 2

Mostaza-Av de mayo 2

Mostaza-Av la plata

Mostaza-Boedo

Mostaza-Caballito

Mostaza-Cabildo

Mostaza-Cabildo 2

Mostaza- Constituyentes

Mostaza-Constitución

Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO

Mostaza- corrientes y callao

Mostaza-Devoto

Mostaza-Diagonal

Mostaza-dot

Mostaza-Flores

Mostaza-Florida 2

Mostaza-GALERIAS PACIFICO

Mostaza-Guemes

Mostaza-Madero 2

Mostaza-Mataderos

Mostaza-Once

Mostaza-parque chacabuco

Mostaza-Parque brown

Mostaza-Parque centenario

Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO

Mostaza-Pompeya

Mostaza-Primera junta

Mostaza-Recoleta

Mostaza-San telmo

Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO

Mostaza-Spinetto

Mostaza-trenes

Mostaza-Urquiza

Mostaza-VELEZ

Mostaza-Villa del parque

Mostaza-Warnes

Mostaza-abasto

Mostaza-Constituyentes

MostazaMadero 3

Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO

Mostaza-Once

Mostaza-Primera junta

Mostaza-Recoleta

Mostaza-San telmo

Mostaza-Spinetto

Mostaza-trenes

Mr. Tasty - Caballito

Mr. Tasty - Florida

PIBÄ Barrio Chino

PIBÄ Cerviño

PIBÄ Charcas

PIBÄ DOHO

PIBÄ HOUSE

PIBÄ Juramento

PIBÄ Recoleta

PIBÄ Recova

PIBÄ SOHO

Puente Gran Bar

Pérez-H

Pérez-H - Microcentro

Shivo’s

Shivo’s Villa Crespo

Teglia Cramer

Temple - Monroe

Temple - Palermo

Temple Barrio Chino

Temple Craft Madero

Temple Craft Soho

The Flour Store

The Food Truck Store

The Food Truck Store - Belgrano

The Food Truck Store - Recoleta

The Market Burger

TRIXIE American Diner

Urbano Cocina Americana

Valentino

Weiss Burger

What The Burger

Williamsburg Infanta

¿Habrá espacios al aire libre para disfrutar del evento?

En frente del Planetario Galileo Galilei habrá un patio hamburguesero por el evento Gentileza: IPS Prensa

Además de los locales tradicionales, la Noche de las Hamburgueserías sumará dos grandes patios para comer al aire libre, disfrutar de música y un ambiente festivo. Estos espacios estarán abiertos desde las 19 hasta la medianoche.

Uno de ellos estará ubicado frente al Planetario Galileo Galilei, en Palermo. Contará con la participación de marcas como What the Burger, Big Pons, Burger Couple y The Food Truck Store.

El segundo patio se encontrará en el Parque Los Andes, en Chacarita, y albergará propuestas como Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes y El Rincón de Pau.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.