Noche de los templos: a qué hora empieza y qué lugares se suman

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organiza para este sábado 29 de noviembre una nueva jornada de La Noche de los Templos. El evento reúne a diversas comunidades de fe y permite el acceso a más de 100 recintos sagrados en distintos barrios para compartir tradiciones, arquitectura y rituales con vecinos y turistas.

Cuándo y dónde es la Noche de los templos 2025

La actividad se desarrollará este sábado 29 de noviembre entre las 20 y la medianoche. La participación es libre y gratuita en todas las sedes y no requiere ningún tipo de inscripción previa.

Las actividades culturales y religiosas se desarrollarán este sábado 29 de noviembre entre las 20 y la medianoche GCBA

La Secretaría General y de Relaciones Internacionales porteña diseñó una logística que abarca seis zonas geográficas de la Capital Federal para facilitar el recorrido de los visitantes.

Los organizadores dispusieron además cinco circuitos guiados específicos. Estos recorridos partirán en dos turnos, a las 20.30 y a las 21, desde puntos neurálgicos ubicados en los barrios de San Cristóbal, Palermo, Belgrano, así como en las áreas de Centro sur y Centro norte.

La iglesia Nuestra Señora del Socorro presentará a la Orquesta de la Universidad del Salvador y alumnos de la UCA María Bessone� - LA NACION

Actividades destacadas en las sedes

Cada templo ofrecerá una grilla particular que incluye conciertos, visitas guiadas, degustaciones gastronómicas y ceremonias religiosas. El gobierno porteño seleccionó una serie de propuestas relevantes por su valor cultural y artístico:

Nuestra Señora del Socorro (Juncal 888): Se presentará la Orquesta de la Universidad del Salvador junto a alumnos de la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina (UCA). Habrá muestras de piano, coro y solistas.

Se presentará la Orquesta de la Universidad del Salvador junto a alumnos de la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina (UCA). Habrá muestras de piano, coro y solistas. Fo Guang Shan (Crámer 1733): Este templo budista ofrecerá visitas guiadas por sus instalaciones, sesiones de meditación, talleres de caligrafía china y una ceremonia tradicional de bendición.

Este templo budista ofrecerá visitas guiadas por sus instalaciones, sesiones de meditación, talleres de caligrafía china y una ceremonia tradicional de bendición. Comunidad Bene Mizrah (Salguero 758): Los visitantes podrán escuchar música sefardí interpretada en laúd y acceder a una propuesta gastronómica típica. También se realizarán recorridos por la biblioteca y la sinagoga.

Los visitantes podrán escuchar música sefardí interpretada en laúd y acceder a una propuesta gastronómica típica. También se realizarán recorridos por la biblioteca y la sinagoga. Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (Ciudad de la Paz 384): La programación incluye el canto de mantras, clases sobre filosofía védica y un taller de cocina vegetariana que finalizará con una degustación.

La programación incluye el canto de mantras, clases sobre filosofía védica y un taller de cocina vegetariana que finalizará con una degustación. Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553): Se brindará una serie de charlas informativas sobre las creencias del Islam y su historia en la Argentina. Habrá un espacio de diálogo abierto para preguntas y respuestas.

Se brindará una serie de charlas informativas sobre las creencias del Islam y su historia en la Argentina. Habrá un espacio de diálogo abierto para preguntas y respuestas. Iglesia Cristiana Evangélica Eslava (Saavedra 1283): Ofrecerá platos típicos para degustar, presentaciones corales y charlas sobre la historia de esta comunidad en el país.

Ofrecerá platos típicos para degustar, presentaciones corales y charlas sobre la historia de esta comunidad en el país. Catedral Ortodoxa San Jorge (Av. Scalabrini Ortiz 1261): Se destaca una muestra de coro bizantino con repertorio en español y árabe. También habrá una obra de teatro navideña interpretada por niños de catequesis y charlas históricas.

Se destaca una muestra de coro bizantino con repertorio en español y árabe. También habrá una obra de teatro navideña interpretada por niños de catequesis y charlas históricas. Capilla de Belgrano (Zabala 2005): Contará con la actuación del Coro Harmony de Buenos Aires, presentaciones musicales variadas y visitas guiadas informativas.

Contará con la actuación del Coro Harmony de Buenos Aires, presentaciones musicales variadas y visitas guiadas informativas. Iglesia Luterana La Luz de Cristo (Amenábar 1767): Presentará un concierto instrumental de música sacra acompañado de charlas sobre la doctrina luterana.

Presentará un concierto instrumental de música sacra acompañado de charlas sobre la doctrina luterana. Comunidad Llegar Alto (Guido 1952): La banda estable de la iglesia tocará música en vivo. Se suma una muestra fotográfica y una performance artística.

Los usuarios de la aplicación BA Ecobici tendrán pase libre para realizar cuatro viajes de hasta 45 minutos María Bessone� - LA NACION

Cómo acceder al transporte gratuito

Para facilitar la movilidad entre las distintas sedes, el sistema de bicicletas de la ciudad funcionará sin costo durante el evento. Habrá pase libre en Ecobici desde las 19.30 hasta la medianoche. El beneficio es exclusivo para usuarios que utilicen la aplicación BA Ecobici.

