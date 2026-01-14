Nordelta: en medio de la polémica por el traslado de carpinchos, ahora aparecieron chanchos

“Nadie entiende cómo ni de dónde salieron los chanchos: es rarísimo”. Con esas palabras se refirió Nora, vecina del lugar y protectora de animales, a la aparición de estos especímenes en la localidad urbana de Nordelta, al norte del Gran Buenos Aires. Un móvil de LN+ presente en el lugar recopiló imágenes de este llamativo episodio.

Sorpresa en Nordelta por la aparicion de chanchos

“Yo me enteré por los videos que se viralizaron en redes sociales. Eran entre 10 y 11 chanchos que se veían deambular por las calles y hurgando los residuos”, sostuvo Nora. Sobre el comportamiento de los animales, apuntó: “No son como los perros, a quienes uno les puede decir, ‘vení’, y vienen. Sino todo lo contrario".

Al ser consultada sobre si se trató de chanchos salvajes o de criadero, la mujer ni el resto de los vecinos consultados por LN+, supieron dar precisiones.

Chanchos hurgando residuos en Nordelta

¿Una maniobra distractiva?

En su testimonio, Nora resaltó la posibilidad de una maniobra distractiva. “Muchos dudamos en que los chanchos fueron puestos a propósito. Básicamente para desviar un poco la atención sobre el tema de la aparición de los carpinchos”.

Como corolario de la extrañeza de esta situación, la protectora de animales agregó: “Los chanchos aparecieron, salieron los videos y de pronto no están más. Acá nadie más pudo volver a verlos".

En los espacios verdes de Nordelta también se avistaron

“Pero mejor así. Porque acá, todo animal que camina, va a parar al asador”, remató la mujer.

Nora dialogó con el móvil de LN+

La situación de los carpinchos

Luego de manifestarse sobre el episodio de los chanchos, Nora habló del otro capítulo que mantiene en vilo a los vecinos de Nordelta: la aparición de los carpinchos.

Según Nora, la situación de los carpinchos en Nordelta está llena de irregularidades Cortesía

“Once vecinos del lugar denunciaron la presencia de estos animales solicitando su traslado”, relató la mujer y agregó: “Acción que supuestamente se debía haber realizado con la orden de un juez y la supervisión de una veedora, pero nada de eso ocurrió”.

En palabras de la protectora de animales, “el martes por la madrugada y utilizando dardos de sedación se llevaron a varios carpinchos. Tres hembras y tres machos. Supuestamente se los llevaron en lancha y dormidos a un lugar ubicado a cuatro horas de San Fernando. Pero nadie sabe de qué lugar se trata”.

Al mismo tiempo que resaltó las irregularidades en el traslado de los animales, Nora se quejó de la actitud de algunas personas de la zona. “Muchos vecinos de Nordelta dicen, ‘pobrecitos los carpinchos, hay que ayudarlos’, pero acá yo no veo a nadie. Siempre estamos los mismos de siempre”, recriminó.

Carpinchos en los alrededores de las redes colocadas

“Si todo esto fuera legal, hubieran filmado el traslado de los carpinchos. Pero nadie sabe nada. Ni dónde ni cómo están los animales. Los carpinchos no hacen nada, y hasta son asustadizos. Entonces, todo esto que está pasando, realmente no se entiende”, cerró Nora.