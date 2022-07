“Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo”: el reclamo viral de una beneficiaria de un plan social contra el Gobierno

En el marco de la manifestación callejera que el bloque Unidad Piquetera (UP) encabezó ayer en Plaza de Mayo para reclamar por el aumento de los montos y cupos de los planes sociales, un testimonio destacó entre los demás y no tardó en viralizarse en las redes sociales. Se trata del reclamo de una beneficiaria que al manifestar su disconformidad frente a la gestión económica del Gobierno se quejó: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo”.

Consultada por TN sobre su participación en la marcha, la mujer de 28 años, que se concentraba en el centro porteño junto a su marido y sus tres hijos, expresó: “¿Qué vamos a decir? La plata no alcanza para nada y están cerrando los planes sociales ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos paga Desarrollo Social? Nos quieren mandar a trabajar a la calle y eso no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”.

A continuación, la periodista Sandra Borghi le consultó si alguna vez ella o su esposo habían trabajado en blanco, a lo que respondió: “No. Nunca quise trabajar en blanco porque no tengo un secundario completo”. Sin embargo, ante una repregunta se corrigió: “Me gustaría terminar el secundario y tener un trabajo en blanco. Obvio que la gente quiere jubilarse, estar mejor y que sus hijos vayan a una escuela privada”.

Tras ello, contó con relación a su marido: “Él sí tuvo un trabajo en blanco, pero la verdad es que no sirve. Te pagan dos monedas y el que te emplea gana más que vos, porque es así”.

En ese momento, la cronista le preguntó si les “rinde” más tener un plan social que un trabajo en blanco y la joven expresó: “No es que nos rinde más o que nos guste, porque tampoco llegamos a fin de mes, pero es algo que nos sirve”. Para ejemplificar esta situación, contó que con su pareja reúnen $50.000 por mes, mientras que cuando ella trabajaba para una familia (en una tarea que no especificó) ganaba $4500 semanales. “Eso no es plata tampoco. Estaba de 8 a 16 y no es justo”, sentenció la entrevistada, que dijo contar con una vivienda propia.

Organizaciones agrupadas en el bloque Unidad Piquetera realizaron una nueva manifestación callejera que tuvo su punto central en la Plaza de Mayo para reclamar aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias de desocupados y jubilados, entre otras demandas.

Protestas en Plaza de Mayo y el Congreso

Ayer se llevaron adelante dos movilizaciones con consignas análogas. Mientras que la UP se movilizó a Plaza de Mayo, UTEP instaló ferias frente al Congreso.

Al cierre de la manifestación frente a Casa Rosada, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que su espacio no forma parte de “ninguna interna” y enfatizó que “hay que romper con este gobierno ajustador que sigue las consignas del Fondo Monetario Internacional”. También celebró que al reclamo se hayan sumado grupos que “están teniendo una posición de acercamiento”, en referencia al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois.

Al cierre de la jornada, y en votación a mano alzada, miembros de las organizaciones presentes acordaron “levantar la permanencia en la plaza, pero continuar con el plan de lucha”. Como primer paso, anticiparon que este viernes acordarán una fecha para una nueva jornada de protesta en los próximos días, aunque otros movimientos sociales y organizaciones, como CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma, anunciaron una marcha con cortes en todo el país para el miércoles 20, en el marco de un plan en demanda del Salario Básico Universal y un “aumento de emergencia para los trabajadores”.

Horas antes y ante el pedido de reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, Belliboni contó que no fueron recibidos y que les dijeron que “la semana que viene” los recibiría “alguien de la Secretaría de Relaciones Institucionales, como si esto fuera un problema menor”.

“Acá hay una crisis social muy grande y hay que pujar por un reclamo salarial común y un bono de emergencia para que los trabajadores que la están pasando muy mal tengan un paliativo”, enfatizó.

La UTEP, por su parte, montó una feria popular frente al Congreso donde exhibió y vendió los productos que generan sus cooperativas. Desde allí, reclamaron la Ley Integral de Tierra Techo y Trabajo, una empresa nacional de alimentos y el Salario Básico Universal.