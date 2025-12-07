Nubosidad variable y descenso moderado: cómo estará el clima este domingo, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo mayormente cubierto y temperaturas más suaves que las del sábado.

De acuerdo con el organismo, este domingo se registrará una mínima de 18°C y una máxima de 27°C, con nubosidad durante toda la jornada y un leve descenso térmico respecto al día anterior. El cielo permanecerá cubierto desde la madrugada, sin variaciones significativas ni ingreso de frentes de tormenta.

El informe indicó que la presencia de la masa de aire templado favorecerá el predominio de nubes, al tiempo que limitará la amplitud térmica.

Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo

El lunes feriado sostendrá la tendencia de temperaturas moderadas, con 18°C de mínima y 26°C de máxima, cielo parcialmente nublado y condiciones generales estables, con posibles lluvias durante la tarde y noche.

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor

Tomar mucha agua durante todo el día.

Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.

Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.

Protegerse del sol.

Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.

