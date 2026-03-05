Nuevo aumento: cuál es el precio del boleto de colectivos en marzo
La Secretaría de Transporte oficializó el esquema tarifario para los servicios de jurisdicción nacional; hay un aumento del 4,7% en el valor
Muchos usuarios de los colectivos quieren saber el precio del boleto este mes de marzo. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transporte, oficializó en el mes de marzo una suba en el valor para las 104 líneas que circulan bajo la órbita federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios bonaerenses circundantes.
Cuál es el precio del boleto de colectivos en marzo
El costo del viaje mínimo para el tramo de cero a tres kilómetros asciende a $681 para los usuarios con la tarjeta SUBE registrada. El valor para quienes viajan sin el plástico nominalizado se sitúa en $1084,14 para el mismo recorrido inicial.
Esta suba del 4,7% con respecto a febrero rige desde este el 1° de marzo para todos los servicios de colectivos de jurisdicción nacional. El esquema de precios escala hasta un máximo de $874,43 con el registro vigente en trayectos superiores a los 27 kilómetros. El esquema de precios contempla montos diferenciados para las unidades categorizadas como Suburbanas Grupo II, donde el pasaje mínimo sin registro alcanza los $1.390,34.
Cuál es el nuevo cuadro tarifario para la SUBE registrada
El sistema de transporte metropolitano divide los costos según la distancia recorrida por el pasajero. El segundo tramo, que comprende entre tres y seis kilómetros, posee un valor de $757,64. Para los viajes de seis a 12 kilómetros, la tarifa se establece en $816,02.
Los usuarios que realicen trayectos de 12 a 27 kilómetros deben abonar un total de $874,43. Estos montos son de aplicación exclusiva para quienes completaron el proceso de nominalización de su tarjeta.
|Distancia
|Con SUBE Registrada
|Con Tarifa Social
|SUBE sin Registrar
0 - 3 km
$681,85
$ 306,83
$ 1.084,14
3 - 6 km
$757,64
$ 340,93
$ 1.204,65
6 - 12 km
$816,02
$ 367,20
$ 1.297,47
12 - 27 km
$874,43
$ 393,49
$ 1.390,34
Para los colectivos de la provincia de Buenos Aires, el esquema es:
|Distancia
|Con SUBE Registrada
|Con Tarifa Social
|SUBE sin Registrar
0 - 3 km
$832,57
$ 374,65
$ 1.323,79
3 - 6 km
$927,48
$ 417,36
$ 1.474,69
6 - 12 km
$998,23
$ 449,20
$ 1.587,19
12 - 27 km
$1.070,45
$ 481,70
$ 1.702,02
Más de 27 km
$1.141,46
$ 513,65
$ 1.814,92
Para los colectivos nacionales, las tarifas son:
|Distancia
|Con SUBE Registrada
|Con Tarifa Social
|SUBE sin Registrar
0 - 3 km
$650,00
$ 292,50
$ 1.033,50
3 - 6 km
$724,09
$ 325,84
$ 1.151,30
6 - 12 km
$779,87
$ 350,94
$ 1.239,99
12 - 27 km
$835,71
$ 376,06
$ 1.328,78
Más de 27 km
$891,16
$ 401,02
$ 1.416,94
Tarifas de trenes
|Sección
|Con SUBE Registrada
|Tarifa Social
|SUBE sin Registrar
|Pago en Efectivo
Sección 1
$280,00
$ 126,00
$560,00
$ 900,00
Sección 2
$360,00
$ 162,00
$720,00
$ 900,00
Sección 3
$450,00
$ 202,50
$900,00
$ 900,00
Tarifas de subtes
|Cantidad de viajes (mensual)
|Con SUBE Registrada
|SUBE sin Registrar
1 a 20 viajes
$1.320,00
$ 1.940,40
21 a 30 viajes
$1.056,00
$ 1.552,32
31 a 40 viajes
$924,00
$ 1.358,28
41 viajes o más
$792,00
$ 1.164,24
Tarifas de premetro
|Cantidad de viajes (mensual)
|Con SUBE Registrada
|SUBE sin Registrar
Cualquier cantidad
$462,00
$ 679,14
Cómo afecta la medida a quienes no registraron su tarjeta
Los pasajeros que utilicen plásticos sin identificar enfrentan una estructura de costos más elevada en cada sección del viaje. Para el tramo de tres a seis kilómetros, el precio escala a $1.204,65. El intervalo de seis a 12 kilómetros cuesta $1.297,47 bajo esta modalidad. En los trayectos de 12 a 27 kilómetros, el valor del pasaje llega a $1.390,34.
Qué beneficios sociales continúan vigentes en el transporte
El Estado nacional conserva la rebaja del 55% para los ciudadanos que perciben beneficios sociales. El descuento alcanza a los jubilados, los pensionados y los titulares de la Asignación Universal por Hijo. El personal de casas particulares y otros grupos con atributos específicos mantienen el acceso a esta tarifa reducida.
El sistema Red SUBE continúa en funcionamiento para las combinaciones de transporte dentro de una ventana de dos horas. Este beneficio aplica descuentos automáticos en el segundo y tercer viaje realizados en colectivos, trenes o subtes de la región metropolitana.
