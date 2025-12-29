Ola de calor: a qué pico llegará la temperatura máxima en Buenos Aires hoy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes 29 de diciembre una alerta amarilla por calor extremo y tormentas que afecta a 18 provincias argentinas. La medida responde a una ola de calor que impacta en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el centro del país durante los últimos días del año, con el objetivo de prevenir riesgos en la salud de la población ante el ascenso de la temperatura.

La temperatura máxima en Buenos Aires hoy, lunes 29 de diciembre

La temperatura máxima para este lunes 29 de diciembre en la Ciudad y el Gran Buenos Aires alcanzará los 35 grados, mientras que el registro mínimo se ubicó en los 22 grados durante las primeras horas de la jornada. Según el SMN, esto consolida una ola de calor en la región, ya que, durante tres días consecutivos, se mantienen estas altas temperaturas. Si bien no hay posibilidades de lluvia en la región, el cielo presentará nubes durante gran parte del día. Las marcas térmicas más altas se registrarán en el norte y el oeste de la provincia, donde el termómetro marcará los 38 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por calor extremo en Buenos Aires Santiago Filipuzzi - LA NACION

Alcance territorial de la ola de calor en el interior del país

El calor extremo también se presentará en las provincias de, Córdoba, San Luis, La Pampa, donde se registrará una sensación térmica cercana a los 40 grados. En la zona de la Patagonia el calor también será intenso. Río Negro, Mendoza y Neuquén esperan máximas de 36 grados con mínimas de 20 grados, con un pronóstico de lluvias hacia el anochecer.

Las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por altas temperaturas este lunes 29 de diciembre

Las recomendaciones del SMN ante las altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para proteger a la población. Las sugerencias oficiales incluyen:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición al sol entre las diez y las 16 horas.

Ingerir frutas y verduras frescas.

Evitar comidas muy abundantes o pesadas.

Eliminar el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o con mucha azúcar.

Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Usar sombrero y anteojos oscuros.

Reducir la actividad física.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Calor extremo en Buenos Aires

Alerta por tormentas fuertes y ráfagas en el norte argentino

Catorce provincias del norte y la región de Cuyo enfrentan avisos por precipitaciones intensas. Las zonas afectadas comprenden Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Estos eventos climáticos traerán abundante caída de agua en períodos cortos. Los expertos prevén actividad eléctrica frecuente y caída de granizo de forma ocasional, donde las ráfagas de viento alcanzarán los 70 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 70 milímetros. En la región de Cuyo las condiciones meteorológicas serán parecidas. El volumen de agua será menor con registros de entre 20 y 50 milímetros.

Los avisos por tormentas para este lunes. SMN

Las autoridades establecieron pautas de conducta ante las alertas por tormentas en el norte del país: evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.