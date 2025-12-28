Cinco platos para comer liviano y fresco en estos días de Fiestas y calor

El período de Fiestas y las altas temperaturas obligan a comer alimentos fríos, sencillos y sin la necesidad de gastar demasiado dinero. Por ello, de los mejores chefs hasta los principiantes, sugieren recetas livianas para que cualquiera pueda replicar en su casa sin necesidad de tener demasiados conocimientos en gastronomía. Descubrí los cinco platos ideales para comer en esta fecha y decile adiós al horno.

Cinco platos fríos y livianos para comer en Año Nuevo

1. Tarteletas exprés

Ingredientes:

6 moldes de tarteletas (comprados ya listos en la panadería o el supermercado).

1 lata de paté.

4 huevos duros.

3 cucharadas de mayonesa.

Cilantro, tomillo o romero fresco, a gusto.

Paso a paso:

1 Para el relleno

En un bol pisar con un tenedor los huevos duros hasta que queden trozos bien pequeños.

Añadir el paté y mezclar.

Agregá las cucharadas de mayonesa.

2 Preparación de las tarteletas

En una fuente ubicá las tarteletas y rellená cada una con la pasta de paté.

Decorá esparciendo la hierba aromática seleccionada.

Conservar las tarteletas en la heladera cubiertas con un papel film hasta el momento de comer. Esto evitará que el paté se oxide.

Tarteletas frías

Tiempo de elaboración: 15 minutos.

2. Pionono primavera

Ingredientes:

1 pionono (adquirido en la panadería).

350 g de queso crema.

2 cebollas de verdeo frescas.

1 1/2 diente de ajo picados.

Sal a gusto.

4 yemas de huevo duro.

10 aceitunas cortadas en rodajas finas.

Paso a paso:

1 Para el relleno

En un bol pisá las yemas hasta que se forme una pasta sólida.

Añadí el queso crema bien frío.

Picá las cebollas de verdeo enteras y añadilas a la preparación.

Agregá sal a gusto.

Volcá los ajos bien picados y mezclá todo hasta lograr una pasta homogénea.

Cortá las aceitunas en rodajas finas.

2 Preparación del pionono

Estirá el pionono sobre una fuente plana.

Untá la base del pionono con la crema hecha.

Distribuí las aceitunas en el relleno.

Enrollá el pionono.

Cubrilo con un papel film y conservalo en la heladera hasta el momento de consumir.

Pionono salado

Tiempo de elaboración: 30 minutos.

3. Gazpacho andaluz tradicional

Ingredientes:

1/2 k de tomate perita.

1/2 morrón verde.

1/2 pepino.

1 diente de ajo.

50 ml de aceite de oliva.

50 g de pan de hogaza duro.

125 g de agua.

1 pizca de sal.

Paso a paso:

1 Preparación rápida del gazpacho

Picá todos los vegetales bien pequeños.

Añadilos en un bol y agregá el agua fría de la heladera y el aceite. Si querés y tenés, podés agregarle jerez, como la receta original.

Con una batidora Mixer o una procesadora, trituralos hasta lograr una salsa espesa.

Colá la preparación para separar lo sólido.

Conservá el gazpacho en la heladera por 1 hora antes de comer.

Cómo hacer gazpacho

Tiempo de elaboración: 15 minutos.

Tiempo de reposo: 1 hora.

4. Bastones de mozzarella

Ingredientes:

Para los bastones

1/2 kg de mozzarella.

Harina c/n.

Pan rallado c/n.

3 huevos.

Aceite de girasol para freír.

Para la salsa

3 tomates peritas pasados.

Albahaca picada a gusto.

1 pizca de sal.

Paso a paso:

1 Para los bastones

Cortá la mozzarella en forma de bastones de cinco centímetros de largo.

Pasá cada bastón por harina.

Batí los 3 huevos y cada bastón embebelo allí. Luego rebosá con pan rallado.

Colocalos en una bandeja y envialos a la heladera por 10 minutos.

Cuando estén bien fríos, retirá los bastones y freí cada uno en aceite hirviendo hasta que el pan se torne dorado.

2 Para la salsa

Triturá los tomates peritas en un bol junto con las hojas de albahaca seleccionadas.

Añadí una pizca de sal y revolvé.

Colocá la salsa fría en una cazuela y untá los bastones de mozzarella fríos en ella.

Bastones de mozzarella

Tiempo de elaboración: 35 minutos.

5. Huevos rellenos de atún

Ingredientes:

6 huevos duros.

1/2 lata de atún.

2 cucharadas de mayonesa.

1 diente de ajo picado.

1 cebolla de verdeo picada.

Paso a paso:

1 Preparación del relleno

Cortá los huevos duros a la mitad y retirá las yemas.

En un bol mezclá las yemas, el atún, la mayonesa y el ajo picado.

Picá el tallo verde de la cebolla de verdeo.

2 Relleno de los huevos

Rellená cada huevo con la pasta hecha.

Distribuí la cebolla picada por la superficie para decorar.

Conservar en la heladera los huevos rellenos con un film hasta consumir.

Huevos rellenos de atún

Tiempo de elaboración: 35 minutos.