Ola polar en Buenos Aires, en vivo: frío, nieve y las últimas actualizaciones del clima este lunes 30 de junio

7.40 | Se viene una semana gélida

El frío polar avanza en todo el país. Tras un fin de semana frío, nublado, húmedo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un marcado descenso de temperaturas hasta mitad de semana tras el ingreso de una nueva masa polar en la transición del sábado al domingo.

Las marcas máximas serán menores a los 10° C y las mínimas no perforarán el piso de los 3° C. Incluso se esperan sensaciones térmicas en torno a los 0° C por fuertes vientos.