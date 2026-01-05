Olor nauseabundo y largas filas de autos: por un derrame cloacal, cortaron el tránsito en la ruta 11 en el ingreso a Pinamar

PINAMAR (Enviada especial).- El olor fue lo primero. Un hedor fuerte, penetrante, imposible de ignorar, comenzó a sentirse en la madrugada en el ingreso a Pinamar por la Ruta Provincial 11. Todavía no eran las siete cuando los primeros automovilistas advirtieron que algo no estaba bien: el tránsito se frenó de golpe, la rotonda quedó bloqueada y el agua acumulada sobre la calzada avanzaba lentamente, mezclada con barro y desechos orgánicos. Minutos después, la circulación fue interrumpida por completo.

El derrame de efluentes cloacales ocurrió entre las 6 y las 7, en el kilómetro 393,5 de la Ruta 11, uno de los accesos más transitados al Partido de Pinamar durante la temporada de verano. La situación obligó a disponer un corte total del tránsito en la rotonda de ingreso y a desplegar un operativo que se extendió durante toda la mañana y parte del mediodía, con importantes demoras y desvíos para quienes intentaban ingresar a Pinamar o continuar viaje hacia Cariló, Valeria del Mar y Ostende.

Las instalaciones del supermercado afectado por el derrame cloacal en Pinamar Marcelo Aguilar

A primera hora, el sector presentaba una imagen caótica. El agua cubría gran parte del asfalto y se desparramaba hacia las banquinas, mientras el olor a podrido se intensificaba con el paso de las horas. La calzada estaba completamente intransitable y los vehículos eran obligados a retroceder o desviarse por accesos alternativos. En un contexto de alto movimiento turístico, el impacto fue inmediato.

La policía se hizo presente desde los primeros minutos y montó un operativo preventivo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial. En diálogo con este medio, un efectivo explicó que el derrame se originó en una conexión de cloacas y que la prioridad fue cortar el flujo vehicular para evitar accidentes. “Hay una conexión de cloacas que provocó el derrame. Por esa razón se cortó el tránsito en el momento. El desvío se está haciendo con total normalidad por el interior de Pinamar, con salida por Ostende, hasta que se subsane la limpieza”, señaló.

Según detalló, la situación no estuvo vinculada a un hecho de tránsito ni a un siniestro vial, sino a una falla en el sistema cloacal. “Esto ocurrió aproximadamente pasadas las seis. Desde ese momento se dio aviso y se montó el operativo. No tenemos que lamentar víctimas”, afirmó. El policía destacó además que el trabajo se realizó de manera coordinada y que, pese a las demoras, la mayoría de los conductores comprendió la situación. “La gente está satisfecha, nadie se ha quejado porque ve que es un trabajo que se está haciendo y el esfuerzo que implica”, agregó.

El derrame se produjo alrededor de las 6 Marcelo Aguilar

Operativo

Con el correr de las horas, el operativo fue creciendo. Bomberos trabajaron con mangueras de alta presión para lavar la calzada y remover los residuos, mientras que maquinaria pesada —una pala cargadora, una retroexcavadora y camiones— avanzaba sobre los terraplenes para contener el derrame y facilitar la limpieza. El barro acumulado hacía lento el trabajo y obligaba a extremar las precauciones.

Desde el municipio de Pinamar confirmaron que el derrame correspondió a efluentes líquidos y que la responsabilidad operativa recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP). En un comunicado difundido durante la mañana, señalaron que tras la verificación municipal realizada en el lugar se notificó a la cooperativa, que comenzó a trabajar de manera inmediata en la remediación de los terraplenes para alcanzar una pronta solución.

El texto oficial indicó que, para resolver la situación, se dispuso el corte total del tránsito en la zona afectada y que el municipio trabajó en conjunto con Vialidad de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de liberar la circulación en el menor plazo posible. También se informó que se intimó a CALP a recomponer las condiciones del sector en un plazo máximo de 24 horas y a redirigir los efluentes hacia lagunas más alejadas disponibles, a fin de minimizar las afectaciones.

Se realizó un intenso operativo para limpiar la zona Marcelo Aguilar

Además, el municipio aseguró que continuará monitoreando y fiscalizando la situación para garantizar que se completen las tareas de remediación y limpieza integral de las lagunas de derrame, así como la implementación efectiva del plan de mantenimiento anual correspondiente, de acuerdo con las obligaciones asumidas por la cooperativa desde 2022.

Complicaciones

Mientras tanto, el tránsito seguía complicado. Los desvíos obligaban a los vehículos a ingresar por accesos alternativos y a circular por el interior de Pinamar para luego salir por Ostende. Esto generó largas filas, demoras y circulación lenta en distintos puntos del partido, especialmente en la rotonda de acceso, que permaneció cerrada durante varias horas. El flujo de autos que llegaba desde Villa Gesell también debió ser redireccionado, lo que extendió el impacto del operativo más allá del punto exacto del derrame.

Recién alrededor del mediodía se habilitó un carril con sentido hacia Cariló, Ostende y Valeria del Mar, aunque el resto de la traza continuó afectada y bajo tareas de limpieza. Según explicaron desde el operativo, la apertura parcial se realizó una vez que se consideró que ese sector reunía las condiciones mínimas de seguridad. “Vamos a habilitar esta mano primero, que ya está casi lista. Ahora viene un camión cisterna para hacer la limpieza final. Con todo señalizado y con las medidas de seguridad, habilitamos y seguimos limpiando del otro lado”, detalló el efectivo policial.

Uno de los puntos más sensibles del episodio fue la cercanía del derrame con el hipermercado ubicado a metros de la rotonda. Empleados del comercio afirmaron a este medio que el agua llegó hasta el predio e incluso aseguraron que los residuos ingresaron a los pasillos del local. “El agua llegó hasta acá y entró”, indicaron trabajadores del lugar, visiblemente preocupados por la situación.

Desde el operativo oficial, en cambio, señalaron que los efluentes no habrían alcanzado el interior del supermercado. Ante estas versiones contrapuestas, la Policía Ecológica se hizo presente dentro del establecimiento para evaluar posibles daños, determinar el nivel de riesgo y establecer si existió contaminación en áreas internas. Las inspecciones se realizaban durante la mañana, mientras continuaban las tareas de limpieza en la ruta.

El olor persistía en el ambiente y la imagen del ingreso a Pinamar contrastaba con el inicio de la temporada: restos de vegetación, barro acumulado, agua estancada y maquinaria pesada ocupando la calzada. A pesar del despliegue, la normalización fue paulatina y recién después del mediodía comenzó a recuperarse parcialmente la circulación.

Desde el municipio pidieron disculpas a la comunidad y a los visitantes por las molestias ocasionadas y aseguraron que se trabaja para remediar la situación de forma inmediata. El episodio volvió a poner el foco en la infraestructura cloacal del distrito y en la necesidad de avanzar con obras estructurales que eviten este tipo de situaciones, especialmente en un contexto de alta afluencia turística.

En ese sentido, desde la comuna recordaron que avanza la obra de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Partido de Pinamar, una infraestructura considerada clave para el presente y el futuro del distrito. La obra, financiada por el gobierno nacional y ejecutada por el municipio, contempla un sistema modular que permitirá tratar el total de los efluentes de la red actual y, en su etapa final, atender a una población de hasta 220.000 personas, con un tratamiento terciario que incluye múltiples etapas de filtrado y desinfección.

Mientras tanto, la rotonda de ingreso a Pinamar fue durante horas el reflejo de una mañana atípica: tránsito cortado, desvíos constantes, olor nauseabundo y un operativo contrarreloj para limpiar, contener y restablecer la circulación en uno de los accesos más importantes del partido, en plena temporada alta.