Oración a Santa Rosa de Lima: esta es su historia y qué rezarle

El Día de Santa Rosa de Lima se conmemora cada 23 de agosto, con el fin de celebrar a esta figura del catolicismo, quien fue la primera mujer del continente americano en ser canonizada en la historia. Es conocida por ser protectora de la tuberculosis y la patrona de Perú, América y las Filipinas.

Originalmente, la fecha de esta santa se celebraba cada 30 de agosto durante siglos, por orden del Papa Clemente X cuando la canonizó en 1671. Sin embargo, se decidió trasladar la festividad porque coincidía con la fiesta de San Bartolomé Apóstol. De esta manera, luego del Concilio Vaticano II, se modificó la jornada al 23 de agosto, fecha más cercana al aniversario de su fallecimiento.

La fecha de la fiesta de Santa Rosa de Lima es el 23 de agosto Archivo

La historia de Santa Rosa de Lima

Isabel Flores de Oliva nació el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, en el seno de una familia de origen noble español con 13 hijos. Desde temprana edad, sus seres queridos la llamaron Rosa por su belleza. En su juventud, su padre sufrió adversidades económicas y perdieron todas sus posesiones, por lo que debió trabajar como criada. A pesar de su difícil situación, fundó en su hogar un refugio para los necesitados, niños y ancianos abandonados.

Adoraba a Santa Catalina de Siena, figura que la ayudó a acercarse a Dios y dedicar gran parte de su tiempo a los rezos. A sus 20 años se unió a la Tercera Orden de Santo Domingo, donde cambió su nombre a María para honrar a la Virgen. Durante su estadía se dedicó a la conversión de españoles y la evangelización de los indígenas. Inspiraba a las personas con su carácter amable y espíritu austero.

La historia de Santa Rosa de Lima y uno de sus milagros más destacados Wikipedia

En 1615, protagonizó uno de sus mayores milagros cuando contribuyó con la defensa de Lima durante el ataque de buques corsarios neerlandeses. Al tomar conocimiento de la amenaza, Rosa invitó a varias mujeres para rezar en Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Inesperadamente, los navíos se retiraron sin afectar a la ciudad.

Santa Rosa de Lima falleció el 24 de agosto de 1617, luego de padecer tuberculosis. Al conocer la noticia, cientos de seguidores colmaron las calles de Lima para despedirla. En 1668 fue beatificada por el Papa Clemente IX y tres años más tarde fue canonizada. Actualmente, es patrona de América, Perú, Filipinas, los floristas y jardineros, contra las erupciones volcánicas y en caso de heridas o para solucionar conflictos familiares.

Oración para rezarle a Santa Rosa de Lima

Oración a Santa Rosa de Lima, patrona de América Freepik

Como ocurre con muchos santos del catolicismo, Santa Rosa de Lima cuenta con una serie de oraciones para pedir por su asistencia, como también su propia Novena.

Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste

lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino

y generoso. Que despreciaste las vanidades

del mundo para abrazarte a su cruz desde

tu más tierna infancia. Que amaste con filial

devoción a nuestra Madre del Cielo y profesaste

una gran ternura y dedicación a los más

desvalidos, sirviéndoles como el mismo Jesús.

Enséñanos a imitar tus grandes virtudes para que,

siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu gloriosa protección en el Cielo. Por Nuestro Señor Jesucristo,

que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.