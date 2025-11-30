Otoñal, con vientos y tormentas: cómo estará el clima durante el último domingo de noviembre, según el SMN

El penúltimo mes del año se despide con un cambio brusco en las condiciones meteorológicas; humedad y abundante nubosidad sobre la región del AMBA
- 2 minutos de lectura'
Noviembre se despide bajo condiciones meteorológicas dignas del otoño, con intensas ráfagas de viento y tormentas. Según prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la amplitud térmica durante este domingo oscilará entre los 15° y los 20° C en la región del AMBA. Los chaparrones tendrán su pico de intensidad después del mediodía.
Esta alteración en las condiciones meteorológicas se debe a un cambio de masa de aire, posibilitando un escenario bastante inusual para esta etapa del año. El viento proveniente del Río de la Plata aportará un alto índice de humedad y un cielo tapizado de nubes. Las ráfagas de viento alcanzarían los 50 km/h.
Según el SMN, la tormenta más significativa tendrá lugar desde el mediodía y hasta la primera tarde. Las acumulaciones de agua están proyectadas entre los 50 y los 80mm.
Las condiciones en el resto del país
Lluvia y más lluvia: ese será el cuadro de situación durante la jornada dominical en una porción importante del territorio nacional. Las áreas donde tendrán lugar los chaparrones más considerables son el NOA, Litoral y zona centro del país. En la Patagonia predominarán las fuertes ráfagas de viento, aunque sin caída de agua.
La duración de la inestabilidad meteorológica se proyecta hasta mediados de la primera semana de diciembre, postergando de esta manera el arribo del fenómeno denominado como “veranito meteorológico”, que comúnmente llega el primer día del último mes del año.
Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
